Dakar Rallisi 2024 Yılında Heyecan Uyandırıyor

Motor sporları alanında dünyanın en önemli yarışlarından olan Dakar Rallisi'nde 2024 yılı heyecanı başlıyor. 5 Ocak Cuma günü açılış etabıyla El- Ula'dan başlayacak olan bu zorlu macera tarihiyle de heyecan uyandırıyor.

Dünyanın en zorlu motor sporları organizasyonlarından olan Dakar Rallisi bu yıl 46. kez düzenlenecek. Heyecanla beklenen mücadele için geri sayım başlamışken yıllardır devam eden maceranın görkemli tarihi de ilgi çekiyor. Bu sene sürücülerin Arap Yarımadası'nın kıyılarından kum tepelerine, dağlarından Rubülhali Çölü'ne dek birbirinden zorlu bölgeleri ziyaret edeceği Dakar Rallisi, 1977 yılında başladı.

Sürücülerin, kontrol noktalarına ve etap sonlarına ulaşmak için halka açık yollarda binlerce kilometre yol kat ettiği Dakar Rallisi ilk olarak Paris-Dakar Rallisi hayaliyle ortaya çıktı. Macera 1977 yılında, Thierry Sabine'in Abidjan-Nice Rallisi sırasında Libya çölünde motosikletiyle kaybolmasıyla başladı. Kumlardan son anda kurtulan Sabine, Fransa'ya döndüğünde kendisini adeta büyüleyen çöl manzarasını unutamamış ve bu eşsiz deneyimi mümkün olduğunca çok insanla paylaşmak istediğine karar vermişti.

Avrupa'dan başlayan, Cezayir'e kadar devam eden ve Agadez'den geçerek Dakar'da sona eren bir rota oluşturan Sabine, 'Gidenler için bir meydan okuma. Geride kalanlar için bir rüya' mottosuyla Dakar Rallisi'ni hayata geçirdi. İlk Paris-Dakar Rallisi yolculuğu ise 1978 yılı aralık ayında, Paris Trocadero Meydanı'ndan start aldı. O zamandan beri, macera ruhunun ateşlediği, tüm yarışçılara açık ve tüm insanlar arasında bir dostluk mesajı taşıyan eşsiz bir etkinlik olan Paris-Dakar Rallisi, meydan okumayı, şaşırtmayı ve heyecanlandırmayı asla ihmal etmedi. Neredeyse otuz yıl boyunca, sayısız sportif ve insani hikaye yaptı.

2009 yılından itibaren Güney Amerika topraklarında düzenlenen Dakar Rallisi 2020 yılından beri ise Suudi Arabistan'da gerçekleşiyor. 46 yıldır macera tutkunlarının ilgiyle takip ettiği Dakar Rallisi efsanelerini de beraberinde getirdi. 8 kez otomobil kategorisinde 6 kez de motosiklet kategorisinde olmak üzere 14 kez Dakar Rallisi galibiyeti kazanarak adını tarihe yazdıran efsanevi Fransız sürücü Stephane Peterhansel, motosiklet kategorisinde 5 galibiyetiyle kendisini takip eden Red Bull sporcusu Cyril Despres, otomobil kategorisindeki 5 zaferiyle öne çıkan ve Dakar Ralli simgesi haline gelen Katarlı Red Bull sporcusu Nasser Al-Attiyah gibi başarılı pilotlar farklı araçların aynı mücadeleyi verdiği bu dayanıklılık yarışının tarihine isimlerini altın harflerle yazdırdı.

Bu yıl Dakar Rallisi konseptinde yenilikler de bulunuyor. Sürücülerin 48 saatlik bir yarışta geceyi geçirmek için saat 16.00'ya kadar 8 kamp alanından birine ulaşmaları gerekiyor. Bu süreçte çok az malzeme ve erzağa sahip olacak olan sürücülerin araç onarımı için yalnızca iki saatleri olacak ve ertesi gün 07.00'ye kadar etabı tamamlamaları gerekecek.

Geçtiğimiz yıl Dakar Rallisi'ni otomobil kategorisinde Red Bull sporcusu Nasser Al-Attiyah, motosiklet kategorisinde de yine Red Bull sporcusu Kevin Benavides kazanmıştı.

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