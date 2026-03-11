Daha önce böyle bir uyarı levhası görmediniz! Bayer Leverkusen'den Arsenal'in köşe vuruşlarına esprili önlem

Uefa Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Bayer Leverkusen ile Arsenal, Bay Arena'da karşı karşıya gelecek. Karşılaşmaya ev sahibi ekip Bayer Leverkusen'in maç öncesinde espri dolu önlemi damga vurdu.

KÖŞE VURUŞLARINA ESPRİLİ ÖNLEM

Alman ekibi Bayer Leverkusen, Avrupa'da köşe vuruşlarından en çok gol atan takım olan Arsenal ile oynayacağı maç öncesi rakibinden korner golü yememek için harekete geçti. Alman ekibi, korner köşe bayrağının olduğu dört bölüme de 'Korner yasaktır' şeklinde bir uyarı levhası koydu.

BİNLERCE BEĞENİ ALDI

Kulübün resmi hesaplarından paylaşılan bu eğlenceli paylaşım kısa süre içerisinde binlerce beğeni ve yorum aldı.

DEV MAÇ BU AKŞAM

Bayer Leverkusen'in İngiliz temsilcisi Arsenal'i sahasında ağırlayacağı dev maç bu akşam saat 20.45'te start verecek.