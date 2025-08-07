Daha lig başlamadan şampiyonluk oranları açıklandı! İşte favori

Süper Lig'de 2025-2026 sezonu yarın oynanacak maçlar ile başlayacak. Uzun maratonu hangi takımın kazanacağı ise şimdiden büyük merak konusu.

BU SEZON FAVORİ GALATASARAY

2024-25 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, yeni sezonda da zirvenin en güçlü adayı olarak gösterildi. Sarı-kırmızılıların şampiyonluk oranı 1.60 olarak açıklandı.

FENERBAHÇE İKİNCİ

Geçtiğimiz sezonu Galatasaray'ın ardından yine ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe'nin oranı ise 2.25 olarak belirlendi. Sarı-lacivertliler, güçlü kadrosu ve teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde şampiyonluk yarışında iddialı bir konumda yer alıyor.

BEŞİKTAŞ VE TRABZONSPOR'UN ORANI YÜKSEK

Yeni sezon öncesi yapılan oranlamada Beşiktaş'ın şampiyonluk ihtimali 8.50 olarak değerlendirildi. Trabzonspor'a ise 22.00 oran verildi.