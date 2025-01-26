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En-Nesyri, Avrupa'da zirveye oturdu

En-Nesyri, Avrupa'da zirveye oturdu
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Fenerbahçe'nin Göztepe'yi 3-2 yendiği maçta 1'i kafayla olmak üzere 2 gol birden adan Youssef En-Nesyri, 7 gol ile bu sezon Avrupa'nın 10 büyük liginde en fazla kafa golü atan futbolcu oldu.

Fenerbahçe'nin Faslı golcüsü Youssef En-Nesyri, Süper Lig'de Göztepe'yi 3-2 yendikleri maçta 2 gol birden atarak yıldızlaştı. En-Nesyri, bu gollerinden 1'ini kafayla atarak Avrupa'da zirveye çıktı.

7 KAFA GOLÜYLE ZİRVEDE

Faslı golcü, Göztepe karşısında attığı ikinci golü kafayla ağlara gönderdi bu sezon 7. kafa golünü attı. En Nesyri, bu rakam ile bu sezon Avrupa'nın 10 büyük liginde en fazla kafa golü atan oyuncu oldu. Faslı futbolcu, Göztepe maçındaki iki golüyle son 6 maçta 9. kez gol sevinci yaşadı.

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıOrhan Karakisla:

süper ligin en iyi golcüsü kazma osimhen gibi penaltı ya muhtaç değil

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Haber YorumlarıMGk:

Dzeko ve El nesry gibi iki Müslüman golcü ve onları seven Kadıköy taraftarı özlenen bir tablo

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Haber YorumlarıYasar Unal:

Neysri FB'deki kafa golü eksikliğini yok etti çok şükür.

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