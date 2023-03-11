Daha güzel açılış olamazdı! Oyuna giren dünya yıldızı Zaniolo'dan usta işi gol
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Galatasaray'ın yeni transferi dünya yıldızı Zaniolo, Kasımpaşa maçında oyuna alındıktan 10 dakika sonra harika golle karşılaşmanın kilidini açtı. Galatasaray stadı "Zaniolo" tezahüratıyla inledi.
Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında evinde Kasımpaşa ile karşılaşan Galatasaray'da dünya yıldızı Nicolo Zaniolo siftah yaptı.
Yedek kulübesinde maça başlayan Zaniolo, 46'da Yunus Akgün'ün yerine oyuna girdi. 23 yaşındaki İtalyan yıldız, sahaya girer girmez kalitesini gösterdi.
56'ncı dakikada Rashica'nın attığı ara pasına hareketlenen Zaniolo, ceza sahası içinde yaptığı plase vuruşla kaleciyi çaresiz bıraktı. Kasımpaşa kilidini açmakta zorlanan Galatasaray'da Zaniolo çilingir oldu.
Galatasaray formasıyla 2 hazırlık maçında 2 gol atan Zaniolo, ilk resmi maçında 10 dakikada içinde golle tanıştı. Sarı-Kırmızılı tribünler Zaniolo tezahüratıyla inledi.