Daha attığı imza bile kurumamıştı! Igor Tudor'un kaderi 90 dakikaya bağlı

Premier Lig ekibi Tottenham'da kötü gidişat devam ediyor. 29 hafta sonunda 29 puanla 16. sırada bulunan Tottenham, Igor Tudor'un yönetiminde de istenilen sonuçları alamadı. 3 maçta 3 yenilgi alan Tudor, gelecek hafta oynanacak Şampiyonlar Ligi maçının sonucuna bağlı olarak görevden alınabilir.

  • Tottenham, Igor Tudor'u göreve getirdikten sonra ligde 29 hafta sonunda 29 puanla 16. sırada yer alıyor.
  • Igor Tudor'un görevi, Tottenham'ın Atletico Madrid ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçının sonucuna bağlı olarak sonlandırılabilir.
  • Tottenham, takımın başına boşta olan Roberto De Zerbi'yi getirmek istiyor.

Geride bıraktığımız sezon UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyonluk yaşayan Premier Lig ekibi Tottenham, bu sezon devam eden kötü gidişatı lehine çeviremiyor.

IGOR TUDOR DA ÇARE OLAMADI

Ligde 29 hafta sonunda 29 puanla 16. sırada yer alan Tottenham, geçtiğimiz haftalarda Igor Tudor'u göreve getirmişti. Telegraph'ta yer alan habere göre; Igor Tudor'un kaderi tek 90 dakikaya bağlı. Takımının başında 3 maça çıkan 3'ünü de kaybeden Tudor'un görevine son verilebilir. Haberde, yarım sezonluğuna göreve getirilen deneyimli teknik adamın gelecek hafta Atletico Madrid ile oynanacak Şampiyonlar Ligi maçının sonucuna göre geleceği şekilleneceği belirtildi.

HEDEFTEKİ YENİ TEKNİK ADAM DE ZERBI

Haberin devamında, İngiliz ekibinin takımın başına şu anda boşta olan Roberto De Zerbi'yi getirmek istediği dile getirildi.

