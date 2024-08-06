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Daha 17 yaşında! Fenerbahçe, yeni Arda'sını buldu

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Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, yeni Arda Güler'ini buldu. Sarı-lacivertliler, TFF 3.Lig ekibi Balıkesirspor'un 17 yaşındaki kanat oyuncusu Arda İbrahim Akgün'ü transfer edecek. Arda için 5 milyon TL bonservis bedeli ödeyecek olan sarı-lacivertliler, milli takımın alt yaş gruplarında da forma giyen genç futbolcuyu tecrübe kazanması için Trendyol 1. Lig ekibi Ümraniyespor'a kiralık gönderecek.

Gençlerbirliği altyapısında keşfederek vitrine çıkardığı milli yıldız Arda Güler'i geçen yıl dünya devi Real Madrid'e satan Fenerbahçe, yeni Arda'sını Balıkesir'de buldu.

BONSERVİSİ 5 MİLYON TL

Sarı-lacivertli kulübün TFF 3.Lig ekibi Balıkesirspor'un U17 Milli Takımı'nda da forma giyen 17 yaşındaki kanat oyuncusu Arda İbrahim Akgün'ü transfer ettiği öğrenildi. İki kulübün 5 milyon TL bonservis bedeli karşılığında anlaştığı, Fenerbahçe'nin genç oyuncuyu tecrübe kazanması için Ümraniyespor'a kiralık göndereceği belirtildi.

Daha 17 yaşında! Fenerbahçe, yeni Arda Güler'ini bulduArda İbrahim Akgün

ARDA İBRAHİM AKGÜN KİMDİR?

Futbola 9 yaşında Susurluk 5 Eylülspor'da başlayan 2007 doğumlu Arda İbrahim Akgün, 2019 yılında Balıkesirspor'a transfer olduktan sonra U15 Milli Takım'a seçildi. Balıkesirspor'da Ekim 2022'de profesyonel olan genç yıldız adayı, kırmızı-beyazlılarla 2022-2023 sezonunda TFF 2. Lig'de 4'ün ilk 11'de 7 maça çıktı ve 1 gol attı. Geçen sezon ise 3. Lig'de 17'si ilk 11'de olmak üzere 24 maça çıkan Arda, 2 kez gol sevinci yaşadı. 17 yaşındaki genç futbolcu,, U15, U16 ve U17 Milli Takım'da toplam 6 maçta oynadı.

Kaynak: Haberler.com / Spor

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Yorumlar (2)

Orhan Azar:

bari çocuğun bi fotosunu koysaydınız

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sinan çayırcı:

Arda’yı koymuşlar ya işte :))

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