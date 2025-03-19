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Dağcılar Süphan Dağı'nda Kış Tırmanışı Gerçekleştirdi

Dağcılar Süphan Dağı'nda Kış Tırmanışı Gerçekleştirdi
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Bitlis'in Adilcevaz ilçesindeki Süphan Dağı'na kış koşullarında tırmanış yapan dağcılar, Van Gölü üzerinde muhteşem bir güneş doğuşunu izledi. Çanakkale ve Trabzon'dan gelen sporcular, zorlu tırmanışlarını başarıyla tamamladılar.

Bitlis'in Adilcevaz ilçesi sınırları içerisinde bulunan Türkiye'nin üçüncü yüksek dağı Süphan Dağı, her mevsim dağcılardan yoğun ilgi görüyor.

Çanakkale Kazdağı Dağcılık Sporları Kulübü Başkanı İsmail Bakır, Trabzon Doğa Sporları ve İhtisas Kulübü Sporcusu Musa Kesimal ve Ankara'dan ferdi sporcu olarak gelen Gürsel Sütemen, Adilcevaz ilçesinin Kışkılı köyünden At Yaylası'ndaki kamp alanına ulaştı. Daha sonra tırmanışa geçerek zirve yapan dağcılar, tekrar Adilcevaz'a ulaştı.

İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulunan İsmail Bakır, zorlu bir tırmanışın ardından Van Gölü üzerinden güneşin doğuşunu seyretmenin muhteşem olduğunu belirterek, "Ellerimizle tırmanarak Süphan zirvesine çıktık. Zirvede aşırı soğuk ve saatte 20-25 kilometre hızla esen soğuk rüzgar vardı. Kısa fotoğraf ve video çekiminde sonra hemen dönüşe geçtik. Yine çanak denen yaklaşık 300-350 metre dik alanda kazma yardımıyla indik. Çıkış ne kadar zorlu ise iniş de o kadar zorluydu. Zorlu bir Süphan Dağı kış tırmanış faaliyetini başarılı bir şekilde tamamladık" dedi. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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