Atatürk Üniversitesi öğrencilerinden Palandöken Dağı'nda Cumhuriyet tırmanışı

Güncelleme:
ERZURUM Atatürk Üniversitesi öğrencileri, 3 bin 176 metre yüksekliğindeki Palandöken Dağı'nın karlı zirvesine Cumhuriyet tırmanışı düzenledi.

ERZURUM Atatürk Üniversitesi öğrencileri, 3 bin 176 metre yüksekliğindeki Palandöken Dağı'nın karlı zirvesine Cumhuriyet tırmanışı düzenledi. Zirve yürüyüşünde kar ve tipiye tutulan ekip, 2 bin 700 metrede Atatürk posteri ve Türk bayrağı açıp saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı'nı okudu.

Deniz seviyesinden 3 bin 176 metre yükseklikteki Palandöken'in 2 bin 400 rakımındaki oteller bölgesine saat 09.00 sıralarında otobüslerle gelen 245 kişilik ekip, Türkiye Dağcılık Federasyonu (TDF) eski başkanı Alaattin Karaca önderliğinde tırmanışa geçti. Atatürk Üniversitesi Spor Kulübü'nün organizasyonu olan tırmanışa, çeşitli fakültelerde öğrenim gören 245 öğrenci katıldı. Kapalı havada, tek sıra yürüyen grup, bir süre sonra tipiye yakalandı. Olumsuz hava şartları nedeniyle Alaattin Karaca, zirve tırmanışını iptal etti. Katılımcılar, 2 bin 700 metre yükseklikte yürüşü sonlandırdı, Atatürk posteri ve Türk bayrağı açtı. Saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı'nı okuyan öğrenciler, daha sonra inişe geçti. Cumhuriyet'in ilanının 102'nci yıl dönümünde Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde törenler olduğunu vurgulayan Alaattin Karaca, tırmanışa katılanları tebrik ederek, "Bugün Cumhuriyet'in 102'nci yıl dönümü. Öğrencilerle birlikte Cumhuriyet'i kuran kahramanları anmak için Palandöken'in zirvesine tırmanmak istedik. Ancak hava muhalefeti sebebiyle 2 bin 700 metrede yürüyüşü sonlandırdık. Kar yağışının yanında gök gürültüsü ve şimşekler yüzünden oluşabilecek yıldırım riski sebebiyle tırmanışı sonlandırdık. Zirvede planladığımız töreni 2 bin 700 metre rakımda gerçekleştirdik."

'GURURLUYUZ'

Cumhuriyet tırmanışını 21 yıldır geleneksel olarak sürdürdüklerini belirten Erzurum Atatürk Üniversitesi Spor Kulübü Dağcılık Antrenörü Yunus Emre Karaca da "Atatürk Üniversitesi'nin geleneksel olarak düzenlediği 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı zirve tırmanışını her yıl coşku ile kutluyoruz. Bu yıl da tırmanışa 102'nci yıldönümü olması nedeniyle 245 öğrenci katıldı. Palandöken'den tüm şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anıyoruz" diye konuştu.

Yeşilay Spor Kulübü Başkanı Ebubekir Taşkesen ise "Böylesine anlamlı bir günde burada bulunmaktan dolayı mutlu ve gururluyuz. Hava şartları ne kadar zor olursa olsun karlı doruklarda Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e şan ve şeref dolu Türk bayrağımızı açarak saygı duruşunda bulunduk" dedi. Yağış altında Palandöken'den inen öğrencilere Erzurum Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden 3200 Ejder A.Ş. sıcak çorba ikramında bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
