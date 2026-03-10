D-Smart Spor Spikeri Berke Kosova: Galatasaray, Liverpool'dan daha oturmuş bir takım

UEFA arenasında Liverpool ile karşı karşıya gelmeye hazırlanan Galatasaray'ın şansı ve oyun planı spor kamuoyunda tartışılmaya devam ediyor. D-Smart Spor spikeri Berke Kosova, sarı-kırmızılı ekibin Avrupa'daki performansını ve İngiliz temsilcisi karşısındaki avantajlarını değerlendirirken, karşılaşmanın Türk futbolu için büyük bir önem taşıdığını vurguladı. Kosova'ya göre Galatasaray, Avrupa'daki misyonunu bugüne kadar başarılı şekilde yerine getiren ve oturmuş bir oyun planına sahip bir takım görüntüsü veriyor.

"GALATASARAY AVRUPA'DA MİSYONUNU BAŞARIYLA YERİNE GETİRDİ"

Karşılaşmanın Türk futbolu açısından büyük anlam taşıdığını belirten Berke Kosova, "Bugün Türk futbolu için bir bayram" sözleriyle Galatasaray'ın Liverpool karşısındaki mücadelesinin önemine dikkat çekti. Kosova, sarı-kırmızılı ekibin Avrupa kupalarında ortaya koyduğu performansın Türk futbolu adına gurur verici olduğunu ifade ederek, "Galatasaray Avrupa'daki misyonunu oldukça başarılı bir şekilde yerine getirdi" dedi.

Okan Buruk'un teknik direktörlük kariyerine de değinen Kosova, genç teknik adamın Türkiye'de önemli bir başarı yakaladığını ancak Avrupa'da elde edilecek büyük sonuçların onun kariyerinde ayrı bir sayfa açacağını belirtti. Kosova, "Okan Buruk'un yeni bir Fatih Terim olamamasındaki en büyük engel Avrupa'daki başarısızlıklardı" diyerek Avrupa'daki başarıların teknik direktörler için belirleyici olduğunu ifade etti. Ayrıca Galatasaray'ın geçmişte Liverpool karşısında elde ettiği galibiyet ile bugünkü karşılaşmanın şartlarının tamamen farklı olduğunu vurguladı.

"OSIMHEN VE BARIŞ ALPER YILMAZ DERBİNİN KİLİT İSİMLERİ OLABİLİR"

Kosova, Galatasaray kadrosunda özellikle iki oyuncunun performansının belirleyici olabileceğini dile getirdi. "Bu akşam Osimhen ve Barış Alper Yılmaz ön planda olacak" diyen Kosova, eleştirilmesine rağmen Barış Alper Yılmaz'ın takımın en önemli oyuncularından biri olduğunu söyledi. Kosova'ya göre sarı-kırmızılı ekip, takım oyununda Liverpool'a karşı oldukça oturmuş bir yapıya sahip.

Karşılaşmada teknik direktör Okan Buruk'un dengeyi doğru kurmasının büyük önem taşıdığını vurgulayan Kosova, özellikle basit hataların Liverpool gibi güçlü bir rakip karşısında ağır sonuçlar doğurabileceğini ifade etti. Galatasaray'ın gereksiz faullerden kaçınması gerektiğini belirten Kosova, sarı kart sınırındaki oyuncular nedeniyle rövanş maçında bazı eksiklerin yaşanabileceğine de dikkat çekti.

Kosova ayrıca Okan Buruk'un oyuncularla iletişim konusunda yerli teknik direktörler arasında önemli bir noktada olduğunu belirterek, Galatasaray'ın Avrupa'da geldiği seviyeden keyif alarak ve özgüvenle sahaya çıkması gerektiğini sözlerine ekledi. Ona göre sarı-kırmızılı ekip, doğru oyun planıyla İngiltere'ye avantajlı bir skorla gitme şansını yakalayabilir.