CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin 3. ayağı Gaziantep'te başladı

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu tarafından organize edilen CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin 3'üncü ayağı bin 250 sporcunun katılımı ile Gaziantep'te start aldı. Şahinbey Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Yağlı Güreş Ligi'nin 3'üncü turu Akkent Spor Köyü'nde gerçekleştirildi.

Şahinbey Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Yağlı Güreş Ligi'nin 3'üncü turu Akkent Spor Köyü'nde gerçekleştirildi. Organizasyona Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu (TGGF) Başkanı İbrahim Türkiş, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ve AK Parti Gaziantep Milletvekili Bünyamin Bozgeyik'in yanı sıra derece elde etmek için ter döken bin 250 sporcu katıldı.

"Şahinbey ilçemizde bir ilki gerçekleştiriyoruz. Bu yıl Türkiye Geleneksel Güreş Federasyonu bir karar aldı ve güreşlerin lig şeklinde olmasına karar verdi. Şu anda 7 ayrı ilde yapılacak güreşlerle ortalama bir puanla şampiyonlar belli olacak. 3'üncü ayak şu anda Gaziantep'te yapılıyor. Yağlı güreş bizim geleneksel sporumuz ancak şehrimizde bu hiç yapılmamış. Er meydanları kuruldu. Şahinbey tesisleşme konusunda çok önemli noktalara geldi."