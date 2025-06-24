Çuvalla para verecekler! Galatasaray'ın hedefinde dünyaca ünlü yıldız var
Şampiyonlar Ligi kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray, Atletico Madrid'in Arjantinli oyuncusu Rodrigo De Paul için resmi teklif yapmayı planlıyor. İtalyan basınına göre, sarı-kırmızılılar 30 milyon euroluk bir bonservis teklif edecek.
Şampiyonlar Ligi kadrosu kurmak isteyen sarı kırmızılılar için İtalya'dan flaş bir iddia ortaya atıldı. Galatasaray'ın De Paul için resmi teklif yapmaya hazırlandığı belirtildi.
30 MİLYON EURO
İtalyan basınından TuttoMercatoWeb'in haberine göre; İspanyol ekibinden kesin olarak ayrılacak olan Arjantinli orta saha, sarı-kırmızılıların gündemine girdi. Yönetimin 30 milyon euroluk bir bonservis teklif edeceği iddia edildi. Başarılı oyuncunun sözleşmesi Haziran 2026'da sona erecek.
13 GOLE KATKI SAĞLADI
De Paul'un sözleşmesi 2026'da sona erecek. Dünya Kupası şampiyonu Arjantin kadrosunda da yer alan 31 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon 53 resmi maçta 3 gol, 10 asist ile oynadı.