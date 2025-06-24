Çuvalla para verecekler! Galatasaray'ın hedefinde dünyaca ünlü yıldız var

Çuvalla para verecekler! Galatasaray'ın hedefinde dünyaca ünlü yıldız var
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şampiyonlar Ligi kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray, Atletico Madrid'in Arjantinli oyuncusu Rodrigo De Paul için resmi teklif yapmayı planlıyor. İtalyan basınına göre, sarı-kırmızılılar 30 milyon euroluk bir bonservis teklif edecek.

Şampiyonlar Ligi kadrosu kurmak isteyen sarı kırmızılılar için İtalya'dan flaş bir iddia ortaya atıldı. Galatasaray'ın De Paul için resmi teklif yapmaya hazırlandığı belirtildi.

30 MİLYON EURO

İtalyan basınından TuttoMercatoWeb'in haberine göre; İspanyol ekibinden kesin olarak ayrılacak olan Arjantinli orta saha, sarı-kırmızılıların gündemine girdi. Yönetimin 30 milyon euroluk bir bonservis teklif edeceği iddia edildi. Başarılı oyuncunun sözleşmesi Haziran 2026'da sona erecek.

Çuvalla para verecekler! Galatasaray'ın hedefinde dünyaca ünlü yıldız var

13 GOLE KATKI SAĞLADI

De Paul'un sözleşmesi 2026'da sona erecek. Dünya Kupası şampiyonu Arjantin kadrosunda da yer alan 31 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon 53 resmi maçta 3 gol, 10 asist ile oynadı.

Haberler.com / Fadıl Aslan - Spor
Trump'tan İsrail'e ateşkes uyarısı: O bombaları atma, pilotlarını hemen getir

Ateşkes kaosa dönmek üzere! İsrail'in hamlesi Trump'ı küplere bindirdi
Trump'ın uyarısına rağmen İsrail, Tahran'ı vurdu

Trump'ın uyarısı fayda etmedi! Başkentte 2 büyük patlama
İran: Nükleer çalışma sürecinde bir kesinti yaşanmaması için planlama yapıldı

Ateşkes sonrası İran'dan gündem yaratacak nükleer açıklaması
YKS'ye damga vuran kıyafet tartışmasına Sabahat Akkiraz da katıldı

YKS'ye damga vuran kıyafet tartışmasına ünlü isim de katıldı
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMelike Taştan:

30 milyon çok 31 yaşındaki bir adam için. 20 verilmeli Max 23 verilmeli daha fazlası istenirse transferden vazgeçilmeli.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Zimbabve'de sıtma salgını korkunç boyutta: 317 kişi hayatını kaybetti

Salgın korkunç boyuta ulaştı! Ülkede 317 can aldı
Bahçeli, 147 gün sonra kürsüde: İsrail terör devletine karşı ortak direniş hattı kurulmalı

147 gün sonra kürsüye çıkan Bahçeli'den tarihi çağrı
Yeni bir kan grubu keşfedildi

Yeni bir kan grubu keşfedildi
Zeynep Bastık teknede güneş banyosu yaptı

Zeynep Bastık teknede güneş banyosu yaptı
Fenerbahçe iddiaları vardı! Neymar transfer için son kararını verdi

Fenerbahçe'ye gelecek mi? Neymar transfer için son kararını verdi
Nereden nereye! 71 yıllık kulübün adı değişiyor

Nereden nereye! 71 yıllık kulübün adı değişiyor
Neler oldu neler! Messi'yi 7 dakikada yıkan maç

Neler oldu neler! Messi'yi 7 dakikada yıkan maç
title