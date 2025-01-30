Çuvalla para dağıtacaklar! Galatasaray'dan Ajax maçına özel prim kararı
UEFA Avrupa Ligi 8. hafta müsabakasında Galatasaray, Hollanda'nın Ajax takımıyla deplasmanda karşılaşacak. Sarı-kırmızılıların direkt ilk 8'e kalabilmesi için galibiyet alması gerekiyor. Galatasaray yönetimi, bu önemli maç öncesinde motivasyonu artırmak adına bir prim kararı aldı. Ajax deplasmanından 3 puanla dönen futbolculara kişi başı tam 250 bin TL prim verilecek.
UEFA Avrupa Ligi'nin 8.hafta müsabakasında Galatasaray, deplasmanda Hollanda ekibi Ajax ile karşı karşıya geliyor. Johan Cruyff Arena'da oynanacak müsabaka TSİ 23:00'de başlayacak.
ASLAN'A GALİBİYET LAZIM
TRT 1'den naklen yayınlanacak. İspanyol hakem Jesus Gil Manzano düdük çalacak. Sarı-kırmızılıların play-off oynamadan ilk 8'e kalması için galibiyet alması gerekiyor. Beraberlik ve mağlubiyet durumunda play-off müsabakalarına çıkacak.
MUHTEMEL 11'LER
Ajax: Pasveer, Gaaei, Sutalo, Rugani, Baas, Jordan Henderson, Fitz-Jim, Taylon, Bertrand Traore, Gots, Akpoom.
Galatasaray: Muslera, Kaan, Sanchez, Abdülkerim, Berkan, Torreira, Sara, Mertens, Yunus, Barış Alper, Osimhen.
YÖNETİM KİŞİ BAŞI 250 BİN TL VERECEK
Galatasaray yönetimi, Ajax deplasmanından 3 puanla dönmeleri durumunda Sarı-kırmızılı futbolculara kişi başı tam 250 bin TL prim dağıtma kararı verdi.