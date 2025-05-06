Curling 2. Lig Finali Tamamlandı, Şampiyonlar Belli Oldu

Curlingde 2024-25 sezonu 2. Lig final müsabakaları tamamlandı.

Türkiye Curling Federasyonunun Erzurum Curling Salonu'nda düzenlediği organizasyona, 14 kulüp, 16 takım, 80 sporcu katıldı.

Müsabakalar sonunda kadınlarda Samsun Amisos Akademi Spor Kulübü ile erkeklerde Erzurum Gençlik Spor Kulübü şampiyon olarak 1. Lig'e yükseldi.

Organizasyonda üst lige çıkmayı başaran diğer takımlar ise kadınlarda Zonguldak Fener All Spor Kulübü ile erkeklerde Kafkars Spor Kulübü oldu.

Federasyon başkanı Kenan Şebin, 1. Lig'e yükselen takımların idareci, antrenör ve sporcularını tebrik etti.