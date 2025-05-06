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Curling 2. Lig Finali Tamamlandı, Şampiyonlar Belli Oldu

Curling 2. Lig Finali Tamamlandı, Şampiyonlar Belli Oldu
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2024-25 sezonu 2. Lig final müsabakaları Erzurum'da gerçekleştirildi. Kadınlarda Samsun Amisos Akademi, erkeklerde ise Erzurum Gençlik Spor Kulübü birinci olarak 1. Lig'e yükseldi.

Curlingde 2024-25 sezonu 2. Lig final müsabakaları tamamlandı.

Türkiye Curling Federasyonunun Erzurum Curling Salonu'nda düzenlediği organizasyona, 14 kulüp, 16 takım, 80 sporcu katıldı.

Müsabakalar sonunda kadınlarda Samsun Amisos Akademi Spor Kulübü ile erkeklerde Erzurum Gençlik Spor Kulübü şampiyon olarak 1. Lig'e yükseldi.

Organizasyonda üst lige çıkmayı başaran diğer takımlar ise kadınlarda Zonguldak Fener All Spor Kulübü ile erkeklerde Kafkars Spor Kulübü oldu.

Federasyon başkanı Kenan Şebin, 1. Lig'e yükselen takımların idareci, antrenör ve sporcularını tebrik etti.

Kaynak: AA / Yunus Hocaoğlu - Spor
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