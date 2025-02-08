Ege'de deprem fırtınası sürerken 3 kentimizde ürküten görüntü

Depremlerin ardından bu görüntüler arttı! 3 kentimiz diken üstünde
Trump'ın ateşkes planı Ukrayna'da deprem etkisi yarattı

Trump'ın ateşkes planı Ukrayna'da deprem etkisi yarattı
Ankara'da metronun yanı başındaki üstgeçidin son hali bu

Metronun yanıbaşındaki üstgeçidin son hali bu
VAR'da 5 dakika incelendi: Herkes Süper Lig'de iptal edilen bu golü konuşuyor

Herkes Süper Lig'de iptal edilen bu golü konuşuyor

Cüneyt Arkın Okçuluk Spor Salonu Açıldı

Cüneyt Arkın Okçuluk Spor Salonu Açıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'nın Keçiören ilçesinde Cüneyt Arkın Okçuluk Spor Salonu açılış töreni düzenlendi. Törene Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanı ve ünlü milli sporcular katıldı. Tesis, genç nesillerin okçuluk sporuna yönlendirilmesi ve ata sporumuzun gelecek nesillere aktarılması açısından önem taşıyor.

Cüneyt Arkın Okçuluk Spor Salonunun açılış töreni başkent Ankara'da yapıldı.

Keçiören'de düzenlenen açılış törenine Türkiye Okçuluk Federasyonu (TOF) Başkanı Abdullah Topaloğlu, Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, Ankara Milletvekili Adnan Beker, olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu milli okçu Mete Gazoz, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Spor Kurulu Başkanı Demirhan Şerefhan ve milli sporcular katıldı.

Tesislerin gelecek nesillere aktarılmasının önemine dikkati çeken Özarslan, "Böyle tesislerin artmasıyla daha dinamik, zeki ve çevik bir nesil oluşur. Bunun bilinci içerisindeyiz. Gençlik ve Spor Bakanımıza, bakan yardımcımız sayın Hamza Yerlikaya'ya ve Şerefhan beye de buradan teşekkürlerimi sunuyorum. Bu işbirliğinin oluşmasında çok katkıları oldu. Bu tesiste ata sporumuzu burada yad etmenin ve gelecek nesillere aktarmanın mutluğunu yaşıyor, nice Mete Gazoz'ların yetişmesini temenni ediyoruz. Allah'ın izniyle bizi uluslararası arenada temsil edecekler, başarılara imza atacaklar ve şanlı Türk bayrağımızı en yukarılara taşıyacaklar." ifadelerini kullandı.

TOF başkanı Abdullah Topaloğlu, "Federasyonumuz ile Keçiören Belediyesi arasındaki işbirliğinin okçuluk sporuna büyük katkılarının olacağını düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Tesisin Türk okçuluğu için "iyi bir adım" olduğunu dile getiren Mete Gazoz, "Burada ülkesini seven, benden çok daha başarılı sporcuların yetişeceğine inancım tam. Tesisin içerisini gezme şansım oldu. Gayet güzel ve başarılı bir yer. İnşallah bunun gibi tesislerin sayısı artar." dedi.

Ankara Milletvekili Adnan Beker ve CHP Spor Kurulu Başkanı Demirhan Şerefhan da yaptıkları konuşmada teşekkürlerini ve iyi dileklerini ilettiler.

Konuşmaların ardından açılışa katılanlar ok atışları yaptı.

Kaynak: AA / Salih Ulaş Şahan - Spor
img

Metronun yanıbaşındaki üstgeçidin son hali bu
img

Galatasaray'dan bir transfer daha
img

Özel'in Trump çıkışına AK Parti'den zehir zemberek yanıt
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Canlı anlatım! İlk düdük çaldı

İlk düdük çaldı
Çocuğunuzda epilepsi olabilir

Çocuğunuzda epilepsi olabilir
Ferdi Tayfur'un oğluna miras bırakmama nedeni ortaya çıktı: 'Böbreğimi geri ver' paylaşımı şoke etti

Ferdi Tayfur'un oğluna miras bırakmama nedeni ortaya çıktı
2 polis memurunu bıçaklayan saldırgan: İsteyerek yaptım, polislere sinir oluyorum

Ekip otosunda 2 polisi bıçaklayan saldırgan ifadesiyle şoke etti
Napoli kabul etti: Osimhen'e çılgın teklif

Osimhen'e çılgın teklif
'Tabuta sığmayan şehit' olarak bilinen Şehit Selçuk Paker'in yeni görüntüleri

Tabuta sığmayan şehidin yeni görüntüleri

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.