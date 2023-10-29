Cumhuriyetin 100. Yılında Kadınlar Yavuz Sultan Selim Köprüsünde Koştu

Cumhuriyetin 100. yılında Cumhuriyet ve kadınlar arasındaki bağı vurgulamak amacıyla Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde '100. Yıl Cumhuriyet Kadınları Koşusu' düzenlendi. 3 binden fazla kadının katıldığı koşu köprünün Avrupa yakasında başlayıp, Anadolu yakasında devam etti. Koşunun bitiş noktası yine Avrupa Yakası oldu. 5 kilometrenin koşulduğu sembolik maraton aynı zamanda Yavuz Sultan Selim Köprüsü üzerinde düzenlenen ilk koşu etkinliği oldu. Koşuda genel klasmanda birinci Iyvne Jeruto Lagat, ikinci Esmanur Yılmaz üçüncü de Nazire Güleç oldu. Koşuda genel klasmanda dereceye girenlere ödüllerini A Milli Kadın Voleybol Takımı Kaptanı Eda Erdem verdi. Koşu birincisi Lagat'ın yerine ödülünü Bakırköy Genlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden Özlem Kırlı aldı. Erdem, "Cumhuriyet kadınlarımızla, kadınlarımız da Cumhuriyetle güçlü. İyi ki varız, durmak yok yola devam" dedi. Koşuya katılan kadınlar hep birlikte "Yaşasın Cumhuriyet" diye bağırdı.

"KADINLARA OLAN DEĞERİN BELİRTİLMESİNDEN ÇOK GURURLUYUZ"

Koşuya katılan Deren Ercan, "Çok mutluyuz, 100. Yılımızı kutluyoruz. Bizim için çok önemli. Böyle bir etkinlik de çok güzel. Kadınların önemine dikkat çekiyor" dedi. Koşuya katılan İlayda Güler, "100. Yıl dönümünde böyle bir etkinliğe katıldığımız için çok mutlu olduk. Kadınlara olan değerin, önemin bu kadar belirtilmesinden dolayı bizler de gururluyuz. En arkada kalsak bile bulunmak bile bizim için yeterli" ifadelerini kullandı. Koşu için köprüye gelen Sevil Yılmaz da, "Bol bol gözlerim yaşarıyor. Şu an ağlamak üzereyim, ne diyeceğimi bilmiyorum" dedi.

"100 YILIN ONURUNA ÇOK GÜZEL BİR YARIŞ OLDU"

Koşuda ikinci olan Esmanur Yılmaz ise, "Çok mutluyum, diyecek bir şey yok. Cumhuriyet bayramımız kutlu olsun. 100. yılın onuruna çok güzel bir yarış oldu. Herkese tebrikler" ifadelerini kullandı.

"ULUSLARARASI BİR BOYUT ALMASI EN BÜYÜK ARZUMUZ"

İbrahim Çeçen Vakfı Başkanı Günseli Çeçen ise, "Öncelikle bayramımız kutlu olsun. Çok mutluyuz, çok gururluyuz. Cumhuriyetimizin asil kadınlarıyla, asil Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlamak bizim için büyük bir onur. Hep dedik ki Cumhuriyet kadınlarla, kadınlar Cumhuriyetle güçlüdür. O yüzden bu hayalimizi gerçekleştirdik. Toplamda 5 kilometre bir uzunluk gidiş geliş olarak. Bu sembolik bir maraton aslında Cumhuriyetimizin 100. yılına özel. Bundan sonra da Cumhuriyet Kadınları Koşusunu ileriki yıllarda da devam etmesi, uluslararası bir boyut alması en büyük arzumuz. Kadınlar Cumhuriyeti çok daha ileri götürecekler, inancım sonsuz" ifadelerini kullandı.