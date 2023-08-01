Cumhuriyetin 100. Yılı Onuruna Bisiklet Turu

Cumhuriyetin 100. yılı onuruna düzenlenen bisiklet turunda sporcular Sivas'tan start alarak Tokat'a ulaştı. Tur, Ankara'ya kadar devam edecek ve Türk bayrağı TBMM Başkanlığına teslim edilecek.