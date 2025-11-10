Cumhuriyet Tenis Turnuvası Coşkuyla Tamamlandı

TÜRK Böbrek Vakfı'nın bu yıl üçüncüsünü düzenlediği Cumhuriyet Tenis Turnuvası, Yeşilyurt Spor Kulübü'nde yoğun katılım ve büyük bir coşkuyla tamamlandı. İki gün süren turnuvada kazanan sporcular, düzenlenen törenle kupalarını Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk ve Yeşilyurt Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Murat Aslan'ın elinden aldı.

Turnuva, Cumhuriyet'in 102'nci yılına özel olarak düzenlenen anlamlı bir gösteri maçıyla başlamıştı. TBV Başkanı Timur Erk, kortta serebral palsiye rağmen düzenli egzersiz ve sporla ayakta kalmayı başaran genç sporcu Taha Nusret Bozkurt ile karşı karşıya geldi. Cumhuriyetin azim, dayanışma ve kararlılıkla geleceğe taşınması gerektiğini vurgulayan bu sembolik maç, izleyicilerden büyük alkış aldı.

Toplam 70 sporcunun mücadele ettiği turnuva; kadınlar double, erkekler double ve karışık çiftler olmak üzere üç kategoride tek set eleme usulüyle oynandı.

Kadınlar Double finalinde Çiğdem Evinç / Meral Horoz ile Neşe Songül - Evren Şengür çifti finalde karşı karşıya geldi. Şampiyonluğu Çiğdem Evinç - Meral Horoz çifti kazandı. Erkekler Double finalinde ise İskender Yayla - Ergin Nerkiz ikilisi ile Muhsin Aydın - Aygün Erol çifti finalde karşı karşıya geldi. Şampiyon İskender Yayla - Ergin Nerkiz ikilisi şampiyon oldu. Karışık Çiftler kategorisinde Aygün Erol - Ayfer Berber çifti birinci olurken, Fatih Sağıroğlu - Neşe Sağıroğlu ikinci sırada yer aldı.

Kupa töreninde konuşan Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk, Cumhuriyet'in sporla, sağlıkla ve dayanışmayla yaşatılması gerektiğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Bu yıl üçüncüsünü düzenlediğimiz Cumhuriyet Tenis Turnuvasına ilgi her geçen yıl artıyor. Katılan tüm sporcuları yürekten kutluyorum. Bu turnuvanın asıl kazananı, Atatürk'ün bizlere armağan ettiği Cumhuriyet'tir. Cumhuriyet; özgürlüğün, eşitliğin ve çağdaşlığın teminatıdır. Bizler gençlere sadece kupalar değil, aynı zamanda bu değerleri de emanet ediyoruz. Sporun birleştirici gücüyle Cumhuriyet'in ışığını her zaman kortlarda, sahalarda ve hayatın her alanında yaşatacağız."