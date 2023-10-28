Cumhuriyet Kupası Turnuvası Horsunlu Mahallesi'nde Gerçekleştirildi

Kuyucak Belediyesi tarafından cumhuriyetin 100. yılında Horsunlu Mahallesi'nde Cumhuriyet Kupası Turnuvası gerçekleştirildi. 4 takımın katıldığı turnuvanın şampiyonu Nazilli Altın Efe spor oldu.

Horsunlu Stadı'nda gerçekleşen turnuvaya Nazilli Belediye spor, Nazilli Altın Efe spor, Nazilli Kartalları ve Kuyucak spor katıldı. Birbirinden güzel karşılaşmaların oynandığı turnuva sonucunda Nazilli Altın Efe spor şampiyon, Nazilli Belediye spor ikinci, Kuyucak spor üçüncü ve Nazilli Kartalları dördüncü oldu. Turnuvaya katılan tüm takımlara başarılı belgesi ve kupaları takdim edildi. Kuyucak Belediye Başkanı Mehmet Çömden turnuvaya katılan tüm takımlara teşekkür ederek, spor hayatlarında başarı diledi. - AYDIN