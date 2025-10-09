Haberler

Cumhuriyet Kupası'nda Finale Yükselen Takımlar Belli Oldu

Cumhuriyet Kupası'nda Finale Yükselen Takımlar Belli Oldu
Türkiye Spor Yazarları Derneği tarafından düzenlenen Cumhuriyet Kupası'nda Ziraat Bankkart ve Fenerbahçe finale yükseldi. Ziraat Bankkart, Halkbank'ı 3-1, Fenerbahçe ise Spor Toto'yu 3-1 mağlup etti.

TÜRKİYE Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şubesi tarafından düzenlenen Cumhuriyet Kupası Ankara'da başladı. Günün ilk maçında iki şampiyonluk adayı Halkbank ile Ziraat Bankkart karşı karşıya geldi.

Müsabakayı 3-1 kazanan Ziraat Bankkart, adını finale yazdırdı. Halkbank ise turnuvada üçüncülük mücadelesi verecek.

İKİNCİ FİNALİST FENERBAHÇE

İkinci finalist Fenerbahçe Medicana oldu. Yarı finalde Spor Toto'yu 3-1 mağlup eden sarı-lacivertliler, finale yükselerek Ziraat Bankkart'ın rakibi oldu.

Cumhuriyet Kupası'nda üçüncülük maçı yarın saat 14.00'te, final karşılaşması ise 16.30'da oynanacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
