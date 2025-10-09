Cumhuriyet Kupası'nda Finale Yükselen Takımlar Belli Oldu
Türkiye Spor Yazarları Derneği tarafından düzenlenen Cumhuriyet Kupası'nda Ziraat Bankkart ve Fenerbahçe finale yükseldi. Ziraat Bankkart, Halkbank'ı 3-1, Fenerbahçe ise Spor Toto'yu 3-1 mağlup etti.
TÜRKİYE Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şubesi tarafından düzenlenen Cumhuriyet Kupası Ankara'da başladı. Günün ilk maçında iki şampiyonluk adayı Halkbank ile Ziraat Bankkart karşı karşıya geldi.
Müsabakayı 3-1 kazanan Ziraat Bankkart, adını finale yazdırdı. Halkbank ise turnuvada üçüncülük mücadelesi verecek.
İKİNCİ FİNALİST FENERBAHÇE
İkinci finalist Fenerbahçe Medicana oldu. Yarı finalde Spor Toto'yu 3-1 mağlup eden sarı-lacivertliler, finale yükselerek Ziraat Bankkart'ın rakibi oldu.
Cumhuriyet Kupası'nda üçüncülük maçı yarın saat 14.00'te, final karşılaşması ise 16.30'da oynanacak.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor