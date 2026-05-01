Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda Antalya-Feslikan etabının galibi Christian Bagatin

61'İNCİ Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun ikinci tırmanışı olan 127.9 kilometrelik Antalya-Feslikan etabını MBH Bank CSB Telecom Fort Takımı'ndan Christian Bagatin 3 saat 23 dakika 12 saniye ile kazandı. İkinciliği etabın yeni Turkuaz Mayo sahibi Caja Rural Takımı'ndan Sebastian Berwick elde etti. Bu sonuçla Berwıck, Sosa'nın önüne geçti ve Turkuaz mayoyu yarınki Antalya-Antalya etabında taşımaya hak kazandı. Sosa ise etabı dördüncü bitirince mayoyu kaybetmiş oldu.

Antalya ilk kez 1987'de ve toplam 29 kez Türkiye Turu rotasına dahil edilmesiyle Turun en çok ziyaret edilen kenti oldu. 2012 yılında Elmalı Göğübeli tırmanışı ile ünlenen bu kraliçe etabı sonrasına Feslikan'ın da dahil edilmesiyle Kraliçe Etabı bir başka görücüye çıkmış oldu. İmza işlemlerinin ardından 148 bisikletçi etaba başladı.

İLK ATAK DOĞUKAN ARIKAN'DAN

Etap başlar başlamaz Spor Toto Takımı'ndan Doğukan Arıkan atak yaptı. Bu atağa sekiz sporcu karşılık verirken, pelotonda da erken bir hareketlenme yaşandı. Birçok bisikletçi kaçış grubuna dahil olmak için pozisyon almaya çalıştı. 8'inci kilometrede peloton yeniden toparlanırken, yarış yüksek tempoda devam etti. 12'nci kilometreye gelindiğinde ise herhangi bir kaçış grubu kalmadı. 19'uncu kilometrede Tarteletto-Isorex Takımı'ndan Jelle Vermoote'un atağı geldi ancak bu girişim uzun soluklu olmadı. 22'nci kilometre toplu geçilirken, 24'üncü kilometrede yarış yeniden hareketlendi ve önde dokuz kişilik bir kaçış grubu oluştu. Ancak pelotonun tempoyu artırmasıyla bu grup da kısa süre içinde yakalandı.

KAÇIŞLAR SÜRÜYOR

İstanbul Takımı'ndan Metkel Eyob, Spor Toto'dan Feritcan Şamlı ve Tartelotto'dan Jonah Killy önce 40 saniye sonra 1 dakika 20 saniyelik bir fark yaptı. Bu üçlüye daha sonra Alpecin Takımı'ndan Tim Marsman'da yetişti. 35'inci kilometre geçilirken pelotoun önündeki ekibin yeni zaman farkı 1 dakika 35 saniye olarak verildi. 45'inci kilometrede pelotonun önünde Caja Rural ve Euskaltel- Euskadi takımlarının tempoyu belirlediği gözlendi. Alpecin takımı atak yaparak öndeki grubu yakalama adına tempo yapmaya başladı. Aralarında Astana, Alpecin, Caja Rural, Euskaltel-Euskadi, Bardiani, MBH Bank CSB Telecom Fort, İstanbul Takımı, Spor Toto ve Tarteletto takımlarından birer ikişer sporcu bu grupta yer aldılar ve sıkı takip başladı.

MUSTAFA TARAKÇI MAYOSUNU KORUYOR

59.4'üncü kilometrede Türkiye Güzellikleri prim kapısı geçildi. Kapıyı ilk geçen sporcu Feritcan Şamlı oldu. İkinciliği Tartelotto'dan Zeno Moonen, üçüncülüğü de Caja Rural'dan Beltrand de Ibanez elde etti. Bu sonuçla Konya Büyükşehir Belediyespor'dan Mustafa Tarakçı Türkiye Güzellikleri Mayosunu korudu ve yarınki Antalya-Antalya etabında giymeye hak kazandı. 62'inci kilometre bu şekilde geçildi.

101.7'inci kilometrede etabın sprint prim kapısı geçildi.

YEŞİL MAYO TOM CRABBE'DE KALDI

Sonuçlar şöyle:

1-Zeno Moonen (Tartelotto-Isorex),

2-Feritcan Şamlı (Spor Toto),

3- Metkel Eyob (İstanbul Takımı).

Bu sonuçla Sprint Mayosu yine Turun ilk iki etabını kazanan Team Flanders-Baloise Takımı'ndan Tom Crabbe'de kaldı.

TURKUAZ MAYO SAVUNMAYA GEÇTİ

Tırmanış başlarken Khern-Pharma Takımı'ndan Genel Ferdi klasman birincisi Ivan Ramiri Sosa Turkuaz Mayoyu kaybetmemek için gereken temposunu yaptığı gözlendi. 6 dakikalık farkta tırmanış başlarken yavaş yavaş erimeye başladı. MBH Bank CSB Telecom Fort Takımı'ndan Christian Bagatin 4 kilometre pedal basarak finişe yaklaşmaya başladı. Peloton dağılmadı aksine Ivan Ramıro Sosa'da ataklara karşı koyup zirveye gelme yolunda önemli mesafe kat etti. Finişe 3 kilometre kala durum bu şekilde idi. Peloton'un önünde pedal basıp Sosa'yı yıpratmaya çalışan Bouchard'ta pes edereken Genel Ferdi klasman ikincisi Caja Rural Takımı'ndan Sebastian Berwick 2.4 kilometre kala atak yapıp, Sosa'nın önünde pedal basmaya başladı. Sonunda Sosa saniyeler farkı ile Turkuaz Mayoyu kaybetti ve Turun yeni lideri Berwick oldu.

MAYOLAR SAHİPLERİNİ BULDU

TGA – GoTürkiye Sponsorluğundaki Beyaz Mayoyu Mustafa Tarakçı'ya Türkiye Bisiklet Federasyonu Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Abdullah Yalçın Tabak tarafından takdim edildi.

Türk Telekom Sponsorluğundaki Turkuaz Mayoyu Sebastian Berwick'e Türkiye Federasyon Başkanı Emin Müftüoğlu tarafından takdim edildi.

Spor Toto Sponsorluğundaki Yeşil Mayoyu Tom Crabbe'ye Antalya gençlik ve Spor il müdürü Yavuz Gürhan tarafından takdim edildi.

Türk Hava Yolları Sponsorluğundaki Kırmızı mayoyu Sebastian Berwick'e İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü Güvenlik Koordinasyon Daire Başkanı Asım Solak tarafından takdim edildi.

TURDA YARIN 152.4 KİLOMETRELİK ANTALYA-ANTALYA ETABI KOŞULACAK

61'inci Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun yedinci gününde yarın 152.4 kilometrelik Antalya-Antalya etabı koşulacak. Kafile etap sonrası havayolu ile Ankara'ya ulaşacak ve yarış Pazar günü kat edilecek Ankara-Ankara etabı ile son bulacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı