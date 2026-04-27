Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda 2'nci gün tamamlandı

CUMHURBAŞKANLIĞI Türkiye Bisiklet Turu'nun 152.8 kilometrelik Aydın – Marmaris etabını Team Flanders-Baloise takımından Tom Crabbe, 3 saat 35 dakika 33 ile kazanıp üst üste ikinci zaferini elde etti. Crabbe, ilk etapta da kazanmış ve böylece Türkiye Turu'nun 2007 senesinden beri en genç etap galibi olmuştu.

Bu yıl Marmaris 28'inci kez TUR rotasında yer alarak erişilmesi kolay olmayan bir finiş etabına daha ev sahipliği yaptı.Çeşme – Selçuk etabının birincisi olan Tom Crabbe'nin Turkuaz mayoyu giymesinden sonra pedallar dönmeye başladı.

34'üncü kilometrede Türkiye Güzellikleri prim kapısı geçildi. Sonuçlar şöyle;

1-Mustafa Tarakçı (Konya Büyükşehir Belediyespor),

2- Michal Pomorski (ATT),

3- Kaan Özkalbim ( Spor Toto).

TIRMANIŞ PRİMİ YİNE POMORSKI'NİN

Etabın 100'üncü kilometresi geçilirken 3'üncü kategoriden puan veren tırmanış prim kapısı geride kaldı. İkinci etapta da başarısını sürdüren Michal Pomorski (ATT) kapıyı birinci geçti ve yarın koşulacak Dağların Kralı mayosunu (Kırmızı) giymeyi garantiledi. İkinciliği Axandre Van Petegem (Tarteletto) aldı. Üçüncülüğü Ali İhsan Egin (Konya Büyükşehir Belediyespor) elde etti.

SPRİNT PRİMİ FERİTCAN ŞAMLI'NIN

Etabın son prim kapısı finişe 30 kilometre kala geçildi. Spor Toto takımından Feritcan Samlı, kapıyı ilk geçen sporcu oldu. İkinciliği Michal Pomorski (ATT), üçüncülüğü de Axandre Van Petegem (Tarteletto) elde etti. Kaçış grubu ile peloton arasındaki amansız çekişmenin zaman farkı az da olsa sürdüğü gözlendi. Kapı geçildikten sonra peloton öndeki grubu yakaladı ve bisikletçiler toplu halde finişe pedal basmaya başladı. Tom Crabbe yine son metrelerde müthiş bir atak yapıp finişe birinci girdi. Crabbe yarınki Marmaris-Kıran tırmanış etabında Turkuaz mayoyu giyecek.

Tom Crabbe, Marmaris'teki zaferi ile kariyerinin dördüncü profesyonel galibiyeti elde etti. Ayrıca 2024'te Tobias Lund Andresen'den beri ilk kez bir bisikletçi, üst üste iki Türkiye Turu etabını kazanmış oldu.

MAYOLAR SAHİPLERİNİ BULDU

Türk Telekom Sponsorluğundaki Turkuaz Mayo Tom Crabbe'ye İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban ve Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu tarafından takdim edildi.

Spor Toto Sponsorluğundaki Yeşil Mayoyu Tom Crabbe'ye Bisiklet Federasyonu Başkan Vekili Fikret Hayali tarafından takdim edildi.

Türk Hava Yolları Sponsorluğundaki Kırmızı Mayo Michael Pomorski'ye İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan tarafından takdim edildi.

TGA – GoTürkiye Sponsorluğundaki Beyaz Mayo Michal Pomorski'ye, Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel ve İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici tarafından takdim edildi.

GÖZLER KRALİÇE ETAPTA

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 3'üncü gününde Marmaris – Kıran arasında 133.7 kilometrelik tırmanış etabı koşulacak. Sprinterlerin pek hoşlanmadığı, ancak tırmanış sporcuların klasını ve dayanıklılığını ortaya koyacak bu kraliçe etabını kazanan sporcu, Genel Klasman birinciliği yolunda önemli bir zafer elde etmiş olacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı