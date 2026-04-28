TUR 2026'da Marmaris-Kıran etabında nefes kesen mücadele

Türkiye'nin en prestijli spor organizasyonlarından biri olan 61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu (TUR 2026), Marmaris-Kıran parkuru, dünya çapındaki bisikletçilerin mücadelesine sahne oldu.

Dünya genelinde sporseverlerin takip ettiği TUR 2026'nın 3. etabında pedallar, Marmaris'in eşsiz sahil şeridinden Kıran'ın zorlu yokuşlarına doğru döndü. Yarışın dikkat çeken noktalarından biri olan Menteşe ilçesine bağlı Gülağzı Mahallesi, profesyonel bisikletçilerin geçişi sırasında renkli görüntülere ev sahipliği yaptı.

Organizasyon, sadece sportif bir başarı değil, aynı zamanda bölgenin tanıtımı açısından da büyük bir rol üstlendi. Menteşe'nin tarihi dokusu ve doğal güzellikleri, canlı yayınlar aracılığıyla tüm dünyaya ulaştırıldı. Yerel halkın yol kenarlarında bayraklar ve alkışlarla sporculara destek vermesi, TUR 2026'nın hafızalara kazınan anlarından biri oldu.

Ege'nin doğasında verilen bu büyük sınavda sporcular, Kıran etabının zorlu eğimlerini aşarak bitiş çizgisine ulaşmak için kıyasıya bir rekabet sergiledi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Birleşik Arap Emirlikleri, OPEC üyeliğinden 1 Mayıs itibariyle çekiliyor

Petrol piyasasında BAE depremi! Yarım asırlık üyelik bitiyor

CHP lideri Özel'den İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'ye tebrik: Kendilerini kutluyorum

İşte CHP lideri Özel'in parti grubunda tebrik ettiği bakan
Otel odasında asılı bulunan Başak'ın ölümünde sır perdesi aralandı

Otel odasında asılı bulunan Başak'ın ölümünde sır perdesi aralandı
Celal Karatüre'nin onlarca polis tarafından korunduğu görüntü tartışma yarattı

"Kabe'de hacılar" ilahisiyle ünlenen ismin görüntüsü tartışma yarattı
Pelin Karahan ve Bedri Güntay boşandı

12 yıllık evlilik tek celsede bitti
Kuzey Kore'de infazlar iki katına çıktı! Yabancı dizi izleyenleri bile idam ediyorlar

İnfazlar iki katına çıktı! Kim bunu yapanı direkt idam ediyor
Otel odasında asılı bulunan Başak'ın ölümünde sır perdesi aralandı

Otel odasında asılı bulunan Başak'ın ölümünde sır perdesi aralandı
En düşük emekli maaşı yeniden şekilleniyor: İşte konuşulan yeni rakam

En düşük emekli maaşı yeniden şekilleniyor: İşte konuşulan rakam
ABD'den büyük hazırlık! Son 72 saatte hava hareketliliği dikkatlerden kaçmadı

Neler oluyor? Son 72 saatte radara takılan hareketlilik tedirgin etti