TUR 2026'da Marmaris-Kıran etabında nefes kesen mücadele

Türkiye'nin en prestijli spor organizasyonlarından biri olan 61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu (TUR 2026), Marmaris-Kıran parkuru, dünya çapındaki bisikletçilerin mücadelesine sahne oldu.

Dünya genelinde sporseverlerin takip ettiği TUR 2026'nın 3. etabında pedallar, Marmaris'in eşsiz sahil şeridinden Kıran'ın zorlu yokuşlarına doğru döndü. Yarışın dikkat çeken noktalarından biri olan Menteşe ilçesine bağlı Gülağzı Mahallesi, profesyonel bisikletçilerin geçişi sırasında renkli görüntülere ev sahipliği yaptı.

Organizasyon, sadece sportif bir başarı değil, aynı zamanda bölgenin tanıtımı açısından da büyük bir rol üstlendi. Menteşe'nin tarihi dokusu ve doğal güzellikleri, canlı yayınlar aracılığıyla tüm dünyaya ulaştırıldı. Yerel halkın yol kenarlarında bayraklar ve alkışlarla sporculara destek vermesi, TUR 2026'nın hafızalara kazınan anlarından biri oldu.

Ege'nin doğasında verilen bu büyük sınavda sporcular, Kıran etabının zorlu eğimlerini aşarak bitiş çizgisine ulaşmak için kıyasıya bir rekabet sergiledi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı