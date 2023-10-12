Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu Marmaris-Yalıkavak etabında bisikletçiler alkışlarla karşılandı

58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun beşinci günü olan Marmaris-Yalıkavak etabında bisikletçiler Menteşe'den vatandaşlar ve öğrenciler tarafından alkışlar eşliğinde geçti. Muğla Valisi İdris Akbıyık da bisikletçilerin geçişini takip etti.

58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun beşinci günü olan Marmaris-Yalıkavak etabı çerçevesinde bisikletçiler Menteşe'den vatandaşlar ve öğrenciler tarafından alkışlar eşliğinde geçti.

58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun beşinci günü olan Marmaris - Yalıkavak etabı Marmaris'ten start verildi. Marmaris-Yalıkavak etabında bisikletçiler Gökova güzergahından pedal basarak Sakar Geçidi tırmanışını yaparak Menteşe'den vatandaşların ve öğrencilerin alkışları eşliğinde geçti. Muğla Valisi İdris Akbıyık vatandaşlar ve öğrenciler ile birlikte bisikletçilerin geçişini takip etti. - MUĞLA