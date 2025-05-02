Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nda Kaza Geçiren Sporcu Hakkında Açıklama
Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda yarış sırasında kaza geçiren Monacolu sporcuya acil müdahale yapıldı. Sağlık durumu hakkında bilgi verildi, yarışa 7. Etap ile devam edilecek.
Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu Organizasyon Komitesi, yarışlarda kaza geçiren Monacolu sporcunun sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.
Yapılan açıklamada, "Yarışın düz iniş bölümünde hızın etkisi ile kontrolünü kaybederek düşen Bike Aid Takımı'ndan Monacolu sporcu kaburga kırığına bağlı pnömotoraks şüphesiyle acil müdahale ardından ardından Şehir Hastanesi'ne sevki yapıldı, kontrol altına alındı" denildi.
60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu yarın, 7. Etap olan Selçuk-Çeşme etabıyla devam edecek. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor