Cumhurbaşkanlığı 7'nci Uluslararası Yat Yarışları başladı

CUMHURBAŞKANLIĞI 7'nci Uluslararası Yat Yarışları'nın ilk etabı olan Ulusal Egemenlik Kupası, 23 Nisan coşkusuyla İstanbul Boğazı'ndan start aldı. Toplam 14 ülkeden 500'ü aşkın sporcunun katıldığı yarışta yelkenler, ardından Çanakkale'ye doğru yola çıktı.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde; T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın katkılarıyla, Çanakkale Valiliği, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı ve TGA iş birliğinde, İstanbul Açık Deniz Yat Yarış Kulübü tarafından organize edilen Cumhurbaşkanlığı 7'nci Uluslararası Yat Yarışları, 23 Nisan coşkusuyla İstanbul'dan başladı. Yaklaşık 50 takımın yarıştığı bu büyük organizasyon, Türk bayrağı ile donatılan İstanbul Boğazı'nda görsel bir şölen sundu.

Yarışlar, Dolmabahçe önlerinde Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları anısına düzenlenen saygı duruşuyla başladı. Toplam 14 ülkeden 500'den fazla sporcu, üç saatten uzun süren yarışlarda rüzgar ve zorlu parkura karşı, stratejinin belirleyici olduğu bir mücadele sergiledi. İstanbul halkı da Boğaz sahil şeridinde yelkenlerin 23 Nisan coşkusuyla buluştuğu bu büyük şölene tanıklık etmenin keyfini yaşadı. Boğaz etabını tamamlayarak Ulusal Egemenlik Kupası için yarışan ekipler, ardından Çanakkale'ye doğru yelken açtı.

TARİHE SAYGI YARIŞI

Çanakkale Zaferi'nin 111'inci yıl dönümü anısına düzenlenen ve tarihimizin kahramanlık destanına bir saygı duruşu niteliği taşıyan bu özel etapta yarışçılar, Çanakkale'nin rüzgarına karşı mücadele edecek. 104 deniz mili boyunca zorlu bir mücadele verecek ekiplerden Çanakkale'ye ilk ulaşan takım, Sahil Güvenlik Kupası'nın sahibi olacak. Yarışçılar, 25 Nisan'da Çanakkale Boğazı'nda mücadeleye devam edecek. Üç gün sürecek zorlu yarışların ardından kazanan ekip, Zafer Kupası'na kavuşacak.

EKREM YEMLİHAOĞLU:

İstanbul Açık Deniz Yat Yarış Kulübü Başkanı Ekrem Yemlihaoğlu, her etabın kendine has bir ruhu ve hikayesi olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı: "Çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyoruz. Cumhurbaşkanlığı 7'nci Uluslararası Yat Yarışları, sadece bir spor organizasyonu değil, aynı zamanda Türkiye'nin denizlerdeki gücünü dünyaya gösteren bir prestij vitrini niteliğindedir. Amacımız, bu özel günlerin maneviyatını denizlerdeki mücadelemizle birleştirmek, bayrağımızı uluslararası sularda gururla dalgalandırmak ve bu sporu gelecek nesillere en profesyonel şekilde aktarmaktır."

Yarışların ikinci etabı 19 Mayıs'ta, üçüncü etabı 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda; büyük final niteliğindeki Cumhuriyet Kupası etabı ise 29 Ekim'de İstanbul Boğazı'nda gerçekleştirilecek. Tüm etapları başarıyla tamamlayan ekip, sezon sonunda şampiyonluk kupasını kaldırmaya hak kazanacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı