Cumhurbaşkanlığı 6. Uluslararası Yat Yarışları Başlıyor

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın katkıları, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) iş birliğiyle düzenlenen Cumhurbaşkanlığı 6. Uluslararası Yat Yarışlarının ikinci etabı başlıyor.

İstanbul Açıkdeniz Yat Yarış Kulübü tarafından organize edilen yarışların Kıbrıs etabı, 20 Temmuz'da Marmaris'ten verilecek startla başlayacak. Arkın Karpaz Gate Marina Kupası için yarışacak tekneler, 25 Temmuz'da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde coşkulu bir finalle etabı tamamlayacak. Bu yıl Kıbrıs Barış Harekatı'nın 51. yıl dönümü anısına düzenlenen yarışlar, kardeş vatan KKTC'nin bağımsızlığına ve özgürlüğüne duyulan saygının yanı sıra "Mavi Vatan"a bağlılığın güçlü bir simgesi olarak da öne çıkıyor.

Dünyanın dört bir yanından yarışçıların katıldığı organizasyon, Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki güçlü bağlara ve denizcilik mirasına vurgu yapmayı hedefliyor. Etkinlik aynı zamanda Akdeniz'in barış, özgürlük ve dayanışma mesajını taşıyan en önemli uluslararası yat yarışlarından biri olma özelliğini sürdürmeye devam ediyor. - MUĞLA