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Cumhurbaşkanlığı 5. Uluslararası Yat Yarışları

Cumhurbaşkanlığı 5. Uluslararası Yat Yarışları
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Cumhurbaşkanlığı 5. Uluslararası Yat Yarışları'nın İstanbul etabı, 26 Ekim'de başlayacak.

Cumhurbaşkanlığı 5. Uluslararası Yat Yarışları'nın İstanbul etabı, 26 Ekim'de başlayacak.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı katkıları, İstanbul Valiliği ve Türkiye Yelken Federasyonu iş birliğiyle İstanbul Açıkdeniz Yat Yarış Kulübü (İAYYK) tarafından organize edilen, DHL Express ana sponsorluğunda düzenlenen ve Anadolu Ajansının "global iletişim ortağı" olduğu organizasyon, İstanbul etabıyla sona erecek.

Yarışçıların Cumhuriyet Kupası için mücadele edecekleri organizasyonun basın toplantısı, Fişekhane'de gerçekleştirildi.

Toplantıya, İAYYK Başkanı Ekrem Yemlihaoğlu, Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak, DHL EXPRESS Türkiye Genel Müdürü Volkan Demiroğlu ve İAYYK Sportif Direktörü Engin Yuvaktaş katıldı.

Ekrem Yemlihaoğlu, toplantıda yaptığı konuşmada, "Bizlere gösterdiğiniz ilgi ve alaka için sizlere minnettarız. Hepimiz için en önemli, en güzel günlerden biri olan 29 Ekim yaklaşıyor. Bir konuya dikkatinizi çekmek istiyorum. Bugünlere gelirken kırılma anları hep denizlerde yaşanmış. Bizlere nice acılar çekilerek emanet edilen mavi vatanın kıymetini bilmeliyiz. Her yıl olduğu gibi bu yıl da bizlere kutsal emaneti teslim eden Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehit ve gazilere minnet duygumuzu ifade etmek üzere tören gerçekleştireceğiz. Türk yelkencileri halkımızla buluşturmak niyetindeyiz." ifadelerini kullandı.

Özlem Akdurak ise şunları kaydetti:

"Bugün çok anlamlı bir faaliyetin 5. yılını kutlayacağız. Cumhurbaşkanlığı Yat Yarışları, ülkemizin coğrafyasını dünyanın önüne seren, gerçekleştirildiği her lokasyonda Türkiye'nin nasıl bir merkez olabileceğini tüm dünyaya gösteren değerli bir yarış. Başarılarla dolu keyifli bir yarış olacağına inanıyor, herkesin katılımına çok teşekkür ediyorum."

Volkan Demiroğlu da "Cumhuriyet Kupası heyecanına az bir zaman kaldı. Yelken, şirketimizin değerleriyle özdeşleşiyor. Bu destek bizim için ayrıca anlamlı. Dünyanın dört bir yanından sporcular geliyor. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Tüm yarışçılara başarılar diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Engin Yuvaktaş ise yarışın detaylarını ve teknik bilgilerini aktardı.

Konuşmaların ardından çiçek takdimi yapılırken, organizasyon fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Cumhuriyet Kupası, 29 Ekim'de

İki kıta arasında düzenlenen dünyadaki tek yat yarışı olma özelliği taşıyan Cumhurbaşkanlığı 5. Uluslararası Yat Yarışları, Cumhuriyet Kupası'yla sona erecek.

İstanbul'da 26 Ekim'de "Şamandıra Yarışları"yla başlayacak mücadelede 29 Ekim'de İstanbul Boğazı, yelkenliler ile renklenecek. Yarışmacılar, kupa için Boğaz'ın zorlu parkurunda mücadele edecek.

Dünyanın dört bir yanından gelen yarışçılar, Cumhuriyet Bayramı'ndaki yarışa, Dolmabahçe önlerinde Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları onuruna saygı duruşu ile başlayacak.

Organizasyonun sonunda toplamda en iyi dereceyi elde eden ekip, Cumhurbaşkanlığı 5. Uluslararası Yat Yarışı şampiyonu ünvanına ve Cumhurbaşkanlığı Kupası'na hak kazanacak.

Organizasyon, 29 Ekim'de Cumhuriyet coşkusunun yaşanacağı ödül töreniyle sona erecek.

Kaynak: AA / Süha Gür - Spor

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