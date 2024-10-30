Cumhurbaşkanlığı 5'inci Uluslararası Yat Yarışları'nda Cumhuriyet Kupası Heyecanı

CUMHURBAŞKANLIĞI 5'inci Uluslararası Yat Yarışları'nda Cumhuriyet Kupası mücadelesi, İstanbul Boğazı'nda yapıldı. Cumhuriyet'in 101'inci yıl dönümünde yelkenliler İstanbul Boğazı sularında kıyasıya yarıştı.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın katkıları ve İstanbul Valiliği iş birliğinde, İstanbul Açıkdeniz Yat Yarış Kulübü tarafından organize edilen Cumhurbaşkanlığı 5'inci Uluslararası Yat Yarışları, Cumhuriyet Kupası'yla sona erdi.

İki kıta arasında düzenlenen dünyadaki tek yat yarışı olma özelliği taşıyan Cumhurbaşkanlığı 5'inci Uluslararası Yat Yarışları'nın İstanbul etabı 26 Ekim'de Fişekhane etabıyla başladı ve İstanbul Boğazı'nda son buldu. Yarış, Dolmabahçe önlerinde Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları onuruna saygı duruşu ile start aldı. Saygı duruşunun ardından 14 farklı ülkeden gelen 86 takım ve 800'den fazla sporcu, Cumhuriyet'in 101'inci yıl dönümünde, İstanbul Boğazı'ndaki parkurda Cumhuriyet Kupası'nı kazanabilmek için mücadele etti.

CUMHURİYET KUPASI'NI AKPA CHEMICAL TAKIMI KAZANDI

Yarışların tamamlanmasının ardından kazanan takım da belli oldu. Fişekhane'de Anayasa Mahkemesi Üyesi Doç. Dr. Metin Kıratlı, İstanbul Vali Yardımcısı Ünal Kılıçarslan'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda davetlinin katılımıyla düzenlenen törende dereceye giren takımlara ödülleri verildi.

Cumhurbaşkanlığı 5'inci Uluslararası Yat Yarışları'nın Bodrum ve İstanbul etaplarında büyük başarı gösteren Akpa Chemical Takımı, Cumhuriyet Kupası'nın sahibi oldu. Güney Kaptan yönetimindeki Akpa Chemicals takımına ödülü Anayasa Mahkemesi Üyesi Doç. Dr. Metin Kıratlı tarafından takdim edildi.

TUSAŞ'A ÖZEL ÖDÜL

Geçtiğimiz günlerde Ankara'da terör örgütünün hedefi olan TUSAŞ adına yarışan Hedef Yelken takımı, genel klasmanda ve sınıfında birincilik elde etti. TUSAŞ'a birincilik kupasıyla birlikte özel ödül verildi. TUSAŞ ekibine ödülü DHL Ekspress Türkiye CEO'su Volkan Demiroğlu tarafından sunuldu.

Overal IRC 0-1-2'te Levent Peynirci yönetimindeki ENKA Cheese ikinci, Oğuz Ayan yönetimindeki KMH Racing Team-Game Changer ise üçüncü oldu.

Overal IRC 3-4'te ise Robert de Liefde yönetimindeki JERAPI birinciliği, Targan Hazarhun yönetimindeki PAPARA ALTO ikinciliği, Berk Gürpınaryönetimindeki Four Points By Sheraton-Gemini1 üçüncülüğü elde etti.

Divizyon kategorisinde ise kazananlar şöyle:

- IRC 0 Birincisi Levent Peynirci yönetimindeki ENKA Cheese

- IRC 0 İkincisi Hasan Utku Çetiner yönetimindeki MESA Holding-Shak Shuka

- IRC 0 Üçüncüsü Zeynep Atabey Taşkent yönetimindeki Orient Express

- IRC 1 Birincisi Güney Kaptan yönetimindeki AKPA Chemicals

- IRC 1 İkincisi Oğuz Ayan yönetimindeki KMH Racing Team

- IRC 1 Üçüncüsü Melis Baykan yönetimindeki Akkök Holding

- IRC 2 Birincisi Umut Efe Alplocak yönetimindeki Kaya Ropes-Carina

- IRC 2 İkincisi Orkun Öz yönetimindeki Tüpraş-Fenerbahçe

- IRC 2 Üçüncüsü Bora Olcav yönetimindeki Garanti BBVA Cheese

- IRC 3 Birincisi Targan Hazarhun yönetimindeki Papara Alto

- IRC 3 İkincisi Berk Gürpınar yönetimindeki Four Points By Sheraton-Gemini

- IRC 3 Üçüncüsü Yusuf Tunç yönetimindeki Doğuş Üniversitesi Escape Sailing-Alchera

- IRC 4 Birincisi Robert de Liefde yönetimindeki Jerapi

- IRC 4 İkincisi Doğukan Kapıcıoğlu yönetimindeki Ankara Yelken Kulübü-Alesta YelkenI

- IRC 4 Üçüncüsü Gül Çelikel yönetimindeki Setur Marinas-Nidec Drives-Kupa Kızı Team Atlantis

- Gezgin A Birincisi Hüseyin Levent Özgen yönetimindeki Tusaş Yelken Takımı-Hedef Yelken

- Gezgin A İkincisi Sefa Civelek yönetimindeki Hedef Yelken 40.2

- Gezgin A Üçüncüsü Şahin Korkmaz yönetimindeki Deniz Harp Okulu Akova

- Gezgin B Birincisi Güray Zünbül yönetimindeki Moda Yelken

- Gezgin B İkincisi Hasret Can Ünek yönetimindeki ARUNA ODTÜ

- Gezgin B Üçüncüsü Ali Yelten yönetimindeki Marmara Üniversitesi-Silk

- Gezgin C Birincisi Ali Erdoğan yönetimindeki Piri Reis Üniversitesi Kadın Yelken Takımı

- Gezgin C İkincisi Ahmet Rasim Kahraman yönetimindeki Bursa Eldiven Sanayi-Hero Sailing

- Gezgin C Üçüncüsü Tunay Can yönetimindeki Shine Away