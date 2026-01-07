Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yüksekovaspor Kadın Futbol Takımı'na otobüs hediye etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde mücadele eden Yüksekovaspor Kadın Futbol Takımı'na otobüs armağan etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde mücadele eden Yüksekova spor Kadın Futbol Takımı'na otobüs armağan etti.

Kulüp yöneticileri tarafından teslim alınan otobüs için spor tesislerinin bahçesinde tören düzenlendi.

Kurbanların kesildiği, duaların edildiği törende sporcular, Kaymakam Mustafa Akın ve katılımcılarla halay çekerek mutluluklarını paylaştı.

Kaymakam Akın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederek, "İnşallah güzel şampiyonlukları bu otobüs sayesinde halkımızla kutlayacağız. Bu başarıları heyecanla bekliyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ederim." dedi.

Takımın yardımcı antrenörü Kübra Şen ise "Takımımız için önemli bir kazanım olan yeni otobüsümüzün açılışı vesilesiyle toplanmış bulunuyoruz. Bizim en kıymetli destekçimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımızı sunuyoruz. Kendileri sayesinde bir takım otobüsümüz oldu. Çok mutluyuz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından katılımcılar ve sporcular takım otobüsüyle şehir turu attı.

Törene Cumhuriyet Savcısı Osman Altıntaş, AK Parti İlçe Başkanı Burhan Yaşar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve bazı kurum amirleri katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TFF Kadınlar 1. Ligi'ni şampiyon tamamlayarak Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'ne yükselen Yüksekovaspor Kadın Futbol Takımı'nı 27 Ağustos 2025'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etmişti.

Kaynak: AA / Ulaş Güven - Spor
Suriye ordusu, YPG'yi silme harekatı başlattı

YPG'yi silme harekatı başladı! Kent bombalanıyor
Baba ve 3 oğlunun silahlı saldırıya uğradığı anlar kamerada! Bir acı haber geldi

Sokak ortasında kan donduran olayın görüntüleri ortaya çıktı
TFF, 104 Futbol menajerini PFDK'ya sevk etti! Aralarında Galatasaray'ın eski futbol direktörü de var

Galatasaray'ın eski futbol direktörü dahil 104 isim PFDK'ya sevk oldu
Emekli zammı Halil Ergün'ü isyan ettirdi: Marketten aldığım 5 tane domatese...

5 adet domatese ödediği para üzerinden emekli zammına isyan etti
Galaya damga vuran anlar: Kameralara aldırış etmeden tacize devam etti

Kameralar önünde taciz skandalı
Müdür, metresiyle ilişki yaşayan yardımcısına İngiliz anahtarıyla saldırdı

Müdür, metresiyle ilişki yaşayan yardımcısına İngiliz anahtarıyla saldırdı
Sadettin Saran'dan Oğuz Aydın'a: Sola niye vermiyorsun lan?

Uçakta bomba diyalog! Önce kızdı, sonra sarıldı