Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şampiyonlar Ligi'nde üst tura yükselen Galatasaray'ı telefonla arayarak kutladı
İstanbul.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şampiyonlar Ligi'nde üst tura yükselen Galatasaray'ı telefonla arayarak kutladı
Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şampiyonlar Ligi'nde üst tura yükselen Galatasaray'ı telefonla arayarak kutladı
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.