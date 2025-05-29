Cumhurbaşkanı Erdoğan, şampiyon Galatasaray'ı kabul etti / Ek video

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Süper Lig'de 25'inci kez şampiyon olan Galatasaray Spor Kulübü'nün yönetici, teknik heyet ve futbolcularını Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe çalışma ofisinde kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sezonu gol kralı olarak tamamlayan Victor Osimhen ve Barış Alper Yılmaz formalarını hediye etti.

Galatasaray'a veda eden Muslera ise çerçevelettiği formasını Erdoğan'a takdim etti.