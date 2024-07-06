Cumhurbaşkanı Erdoğan, Samet Akaydin'in golüne böyle sevindi
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası çeyrek finalinde Hollanda ile karşılaşan A Milli Futbol Takımımız, Samet Akaydin'in attığı golle 1-0 öne geçti. Maçı tribünden izleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Samet'in golüyle büyük sevinç yaşadı. O anlar ise saniye saniye kameraya yansıdı.
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Hollanda ile karşılaşan ve ilk yarısı biten maçta A Millilerimiz, Samet Akaydın'ın golüyle öne geçti. Maçı tribünden izleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samet'in golüyle büyük mutluluk yaşadı.
Ay-yıldızlılar'da Samet Akaydin, 35. dakikada Arda'nın verdiği pasla topu ağlara gönderdi ve Türkiye'yi Hollanda karşısında 1-0 öne geçirdi. UEFA tarafından bozkurt işareti yaptığı gerekçesiyle 2 maç ceza alan Merih'in golüne benzer bir gol atan Samet, adeta "Merih yoksa ben varım" dedi.
BÜYÜK SEVİNÇ YAŞADI
A Millilerimize destek için Berlin Olimpiyat Stadı'nda maçı tribünden izleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Samet'in golüyle büyük sevinç yaşadı. O anlar ise saniye saniye kameraya yansıdı.