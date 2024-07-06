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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Samet Akaydin'in golüne böyle sevindi

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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası çeyrek finalinde Hollanda ile karşılaşan A Milli Futbol Takımımız, Samet Akaydin'in attığı golle 1-0 öne geçti. Maçı tribünden izleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Samet'in golüyle büyük sevinç yaşadı. O anlar ise saniye saniye kameraya yansıdı.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Hollanda ile karşılaşan ve ilk yarısı biten maçta A Millilerimiz, Samet Akaydın'ın golüyle öne geçti. Maçı tribünden izleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samet'in golüyle büyük mutluluk yaşadı.

Ay-yıldızlılar'da Samet Akaydin, 35. dakikada Arda'nın verdiği pasla topu ağlara gönderdi ve Türkiye'yi Hollanda karşısında 1-0 öne geçirdi. UEFA tarafından bozkurt işareti yaptığı gerekçesiyle 2 maç ceza alan Merih'in golüne benzer bir gol atan Samet, adeta "Merih yoksa ben varım" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Samet Akaydin'in golüne böyle sevindi

BÜYÜK SEVİNÇ YAŞADI

A Millilerimize destek için Berlin Olimpiyat Stadı'nda maçı tribünden izleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Samet'in golüyle büyük sevinç yaşadı. O anlar ise saniye saniye kameraya yansıdı.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Recep Tayyip Erdoğan Hollanda Futbol Spor Güncel Haberler

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Yorumlar (4)

Murat Celik:

Reis yolun Yolumuz

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44
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Bandorma:

Reis oyuncularımıza uğurlu geldi…

12
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Rıdvan Doğan:

reis sen gelme bida

7
0
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Halit Çelebi:

fazla sevinme

0
0
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