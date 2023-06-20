Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Takımı Tebrik Etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye - Galler maçının ardından takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu ve Arda Güler ile telefonla görüşerek, alınan galibiyetten dolayı tüm takımı tebrik etti.

EURO 2024 Elemeleri D Grubu 4'üncü maçında A Milli Futbol Takımı, Samsun'da oynanan karşılaşmada Galler'i 2-0 mağlup ederek maç fazlasıyla liderliğini sürdürdü. Mücadelenin ardından Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Ay-yıldızlıların soyunma odasına indi. Soyunma odasında Bakan Bak'ın telefonundan tüm takımı tebrik etmek için arayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arda Güler'in attığı gol için, 'Bunlar istisna goller' yorumunu yaptı.

TÜM TAKIMI TEBRİK ETTİ

Milli takımın ikinci golünün altında imzası olan Arda Güler ile de konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Arda gözlerinden öpüyorum. Gerçekten muhteşem bir goldü. Bunlar çok istisna goller. Bakış, o ters köşeye atışın çok çok güzeldi. Gözlerinden öpüyorum" ifadelerini kullandı.