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Mesut Özil, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Beştepe'deki göreve başlama törenine katıldı

Spor Haberleri

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için göreve başlama töreni düzenlendi. Törende dünyaca ünlü eski futbolcu Mesut Özil de yer aldı.

28 Mayıs Pazar günü yeniden Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan için Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki 'Göreve başlama' töreni gerçekleşti. Yemin ettikten sonra Anıtkabir'e giden Erdoğan, ardından Külliye'de düzenlenen törene katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Beştepe'deki yemin törenine Mesut Özil de katıldı

ÖZİL DE GELDİ

Törene dünyanın dört bir yanından liderler geldi. Erdoğan'ın arkasında sporcular, sanatçılar, din insanları, Türkiye'nin bilim dünyasındaki en önemli isimlerinden Aziz Sancar ve dünyaca ünlü eski futbolcu Mesut Özil de yer aldı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş yanında ise Ekümenik Patrik ve İstanbul Başpiskoposu Bartholomeos da törende bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Beştepe'deki yemin törenine Mesut Özil de katıldı

"85 MİLYONUN TAMAMINI BAĞRIMIZA BASACAĞIZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan törende, "Hangi siyasi görüşe, kökene, meşrep ve mezhebe mensup olursa olsun, 85 milyonun tamamını bağrımıza basacağız" mesajını verdi.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor editörü Haberler.com - Spor

Recep Tayyip Erdoğan Mesut Özil Spor Haberler

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