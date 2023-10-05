Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı elleri cebinde yolcu etmesi tartışma yaratmıştı! Ali Koç günler sonra konuştu

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, geçtiğimiz haftalarda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında elleri cebinde görüntü vermesi tartışma yaratmıştı. Günler sonra konu hakkında konuşan Koç, "Anlık bir olay. Biz devleti yönetenlere nasıl saygı gösterileceğini bilen insanlarız. Hem Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a hem de bu ülkenin cumhurbaşkanına bile bile saygısızlık yapmam." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Leros Adası'nda tekne kazası geçiren Ali ve Vuslat Doğan Sabancı'yı hastanede ziyaret etmiş; ziyaretin ardından hastaneden ayrılan Erdoğan'ı, Ali Koç'un elleri cebinde uğurlaması gündem olmuştu. Görüntüler hakkında konuşan Koç, "Anlık bir olay. Biz devleti yönetenlere nasıl saygı gösterileceğini bilen insanlarız. Hem Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a hem de bu ülkenin cumhurbaşkanına bile bile saygısızlık yapmam. Bizde örf adetler vardır." dedi.

HASTANE ÇIKIŞI GÖRÜNTÜLENMİŞLERDİ

Yunanistan'ın Leros Adasında tekne kazası geçiren Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı'yı tedavi gördükleri hastanede ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, hastaneden ayrılırken kalabalık bir heyet yolcu etmişti. O anlarda Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un elinin cebinde olduğu anlar sosyal medyada tartışma konusu olmuştu.

"BİLE BİLE SAYGISIZLIK YAPMAM"

Dün akşam bir programa katılan Koç, günler sonra söz konusu görüntüler üzerine konuştu. Anlık bir durumun geliştiğini belirten Koç, "Tamamen anlık bir olaydı. Biz devleti yönetenlere nasıl saygı gösterileceğini bilen insanlarız.Bilinçli bir şekilde ben hem Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a hem de bu ülkenin cumhurbaşkanına bile bile saygısızlık yapmam. Bizde örf adetler vardır." ifadelerini kullandı.