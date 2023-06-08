Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Süper Lig'e yükselen Pendikspor'a tebrik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yayınladığı mesajla TFF 1. Lig play-off finalinde Bodrumspor'u 2-1 mağlup ederek Süper Lig'e yükselen Pendikspor'u tebrik etti.

TFF 1. Lig play-off finalinde Bodrumspor'u yenen Pendikspor, Süper Lig'e yükselmeyi başardı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından Pendikspor'a tebrik mesajı paylaştı.

"PENDİKSPOR'U VE TARAFTARLARINI TEBRİK EDİYORUM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı paylaşımda, "Spor Toto Süper Lig'e yükselen Pendikspor'u, taraftarını ve tüm Pendikli vatandaşlarımızı tebrik ediyor, yeni sezonda mücadele edecek tüm takımlarımıza şimdiden başarılar diliyorum" ifadelerine yer verdi.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o paylaşımı;