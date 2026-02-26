Haberler

Galatasaray'a Erdoğan'dan Tebrik

Güncelleme:
Juventus'u eleyerek UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turuna yükselen Galatasaray'ı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, telefonla arayarak tebrik etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off etabının rövanş maçında Juventus'a uzatmalarda 3-2 yenilen Galatasaray, ilk karşılaşmayı 5-2 kazandığı için tur atladı. Maçın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sarı-kırmızılı ekibi telefonla arayarak kutladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, teknik ekip ve futbolcularla tek tek konuşarak tebriklerini iletti.

Karşılaşmayı takip eden Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da soyunma odasına gelerek, Galatasaray'ı kutladı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
