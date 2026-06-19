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Erdoğan'dan Fenerbahçe Beko'ya şampiyonluk tebriği

Erdoğan'dan Fenerbahçe Beko'ya şampiyonluk tebriği
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi şampiyonu Fenerbahçe Beko için tebrik mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi şampiyonu Fenerbahçe Beko için tebrik mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yayımladığı tebrik mesajında, "Üst üste 3. kez Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Şampiyonu olarak önemli bir başarıya imza atan Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı'nı, taraftarıyla birlikte tüm Fenerbahçe camiasını en kalbi duygularımla tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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