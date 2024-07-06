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Cumhurbaşkanı Erdoğan, EURO 2024 çeyrek final maçını izlemek üzere Berlin'e geldi

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, A Milli Futbol Takımı'nın Hollanda ile oynayacağı EURO 2024 çeyrek final mücadelesini izlemek üzere Berlin Olimpiyat Stadyumu'na geldi. Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve diğer yetkililer eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, A Milli Futbol Takımı'nın Hollanda ile oynayacağı EURO 2024 çeyrek final mücadelesini izlemek üzere Berlin Olimpiyat Stadyumu'na geldi.

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası çeyrek final maçında Hollanda ile karşılaşacak. Müsabaka için bugün Almanya'ya iniş yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, daha sonra karşılaşmanın oynanacağı Berlin Olimpiyat Stadyumu'na geldi. Stat önünde Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi tarafından karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı Çağatay Özdemir eşlik etti. - BERLİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

A Milli Futbol Takımı Recep Tayyip Erdoğan Hollanda Berlin Politika Spor Haberler

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