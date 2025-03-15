Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sitem ettirecek görüntüler

Galatasaray, sahasında ağırladığı Antalyaspor'u 4-0 mağlup ederek kritik bir galibiyete imza attı. Sarı-kırmızılı ekibin yıldızları, maç sonunda çocuklarıyla birlikte tribünlere giderek zaferi taraftarlarla kutladı.

Kutlamalar sırasında özellikle yabancı futbolcuların çocukları ön plana çıkarken, Türk oyuncuların çoğunluğunun bekar ve çocuksuz olması dikkat çekti. Bu durum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 18 yıl önce yaptığı "En az üç çocuk" çağrısını akıllara getirdi.

YABANCI FUTBOLCULARIN ÇOCUKLARI DİKKAT ÇEKTİ

Galatasaray'ın yıldızlarından Alvaro Morata, dört çocuğuyla sahada mutluluk yaşarken, Mario Lemina'nın iki çocuğu ve Dries Mertens'in oğlu Ciro da kutlamalara katılan isimler arasındaydı. Davinson Sanchez'in oğlu Salvador da babasıyla birlikte tribünleri selamladı.

Sosyal medyada geniş yankı uyandıran bu görüntüler, futbolcuların aile hayatı ve çocuk sahibi olma tercihleri üzerine çeşitli yorumlara neden oldu. Taraftarlar, özellikle yabancı oyuncuların çocuklarıyla olan samimi anlarını beğeniyle karşılarken, Türk futbolcuların bu alandaki tercihlerinin farklı olması dikkat çekici bulundu. Galatasaray, aldığı bu galibiyetle zirve yarışındaki iddiasını sürdürürken, futbolcuların aileleriyle yaşadığı sevinç anları da geceye damga vuran detaylardan biri oldu.