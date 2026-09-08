Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı kabul etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, A Milli Kadın Voleybol Takımı sporcularını ve Akdeniz Oyunları'nda şampiyon olan milli voleybolcuları kabul etti.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, A Milli Kadın Voleybol Takımı sporcularını ve Akdeniz Oyunları'nda şampiyon olan milli voleybolcuları kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2026 CEV Avrupa Şampiyonası finalinde İtalya'yı 3-2 yenerek organizasyonda üst üste ikinci kez şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımı sporcularını ve antrenörlerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, Akdeniz Oyunları'nda şampiyon olan milli voleybolcuları kabul etti. Görüşmede, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile İletişim Başkanı Burhanettin Duran yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İsrail'den yaptırımlara misilleme! İngiltere'nin Doğu Kudüs'teki konsolosluğu kapatılıyor

İsrail'den yaptırım kararına misilleme! Hedefte İngiltere var
Okan Buruk'tan savunmaya neşter! Sporting maçında sürpriz değişiklik

Bu düşüşün bedeli ağır oldu!
Benzema ihrama girdi! Kabe'den paylaştığı nota beğeni yağıyor

Bu kareyi paylaştı, düştüğü nota beğeniler yağmur gibi
Serhat Kılıç son yolculuğuna uğurlandı! Cenazesinde tüm gözler onu aradı hemen açıklama yaptı

Serhat Kılıç'ın cenazesinde tüm gözler onu aradı, hemen açıklama yaptı
Vanlı Kara Haydar’ın eşinin videosu olay oldu

Ters kelepçe ile alınan Kara Haydar’ın eşinin videosu olay oldu
Apple'dan yıllar sonra bir ilk! Fiyatı dudak uçuklatacak

Telefon dünyasında bir ilk gerçekleşiyor! Fiyatı ise cep yakacak
Husilerden Suudi Arabistan'a büyük saldırı! Kritik üs hedefte

Arap ülkesine kabusu yaşattılar