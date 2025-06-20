Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı kabul etti
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncularını ve teknik heyeti kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncularını ve teknik heyeti kabul etti.

Milli Eğitim Bakanlığınca Bahçelievler'deki bir otelde düzenlenen Türkiye Eğitim Teknolojileri Zirvesi öncesindeki kabulde sporcular ve teknik heyetle tokalaşan Erdoğan, İstanbul'un ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2025 Kadınlar FIVB Milletler Ligi'ndeki başarısı dolayısıyla millilere tebriklerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Milli Kadın Voleybol Takımını kabul etti

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın da hazır bulunduğu kabulde milli voleybolcu Melissa Vargas Cumhurbaşkanı Erdoğan'a forma hediye etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Milli Kadın Voleybol Takımını kabul etti

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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