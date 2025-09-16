Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Milli Erkek Basketbol Takımı'nı Kabul Etti

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda (EuroBasket 2025) gümüş madalya kazanan A Milli Erkek Basketbol Takımı'nı kabul etti.

Kabulde; Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, A Milli Erkek Basketbol Takımı Antrenörü Ergin Ataman ve sporcular bulundu. Kabulde, takım kaptanı Cedi Osman ve Alperen Şengün, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a formalarını ve basketbol topu hediye etti.

'FEVKALADE BİR İVME YAKALADIK'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NSosyal hesabından kabule ilişkin yaptığı açıklamada, "Bugün A Milli Basketbol Takımımızla Cumhurbaşkanlığı Külliyemizde bir araya geldik. 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda olağanüstü bir mücadele ortaya koyan, 24 yıllık hasretin ardından ülkemize basketbolda final heyecanı yaşatan sporcularımızı tekrar tebrik ediyorum. Bu sene çok farklı bir turnuva ve çok farklı bir milli takım izledik. Ülkemizi Avrupa'da temsil etmekte gösterdiği başarı için yöneticilerimize, teknik ekibimize ve sporcularımıza teşekkür ediyorum. Çok yaklaşmışken uzanamadığımız kupa için elbette biraz üzgünüz. Ama şurası da bir gerçek ki basketbolda fevkalade bir ivme yakaladık. Bunu güçlendirerek devam ettirmemiz gerekiyor. Bu sene kıl payı kaçırdığımız Avrupa şampiyonluğunu inşallah sonraki yıllarda elde edeceğimize inanıyorum. 2027'de Katar'da düzenlenecek Dünya Basketbol Şampiyonası'na da katılıp turnuvanın en güçlü takımı olacağımızı düşünüyorum" dedi.