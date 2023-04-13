Cuma namazına giden futbolcular için skandal sözler söylediği iddia edilen Galtier, sessizliğini bozdu

Paris Saint-Germain'in teknik direktörü Christophe Galtier, Nice'i çalıştırdığı dönemde siyahi ve Müslüman futbolcular için ırkçı ifadeler kullandığı iddialarını yalanladı. Fransız hoca, avukatı aracılığıyla yaptığı açıklamada iftira niteliğindeki iddialar karşısında hayrete düştüğünü belirtti ve yasal işlem başlatacağını duyurdu.

Nice'in eski futbol direktörü Julien Fournier'in sızdırdığı bir e-postada Paris Saint-Germain'in teknik direktörü Christophe Galtier'in siyahi ve Müslüman futbolcular için ırkçı ifadeler kullandığı iddia edilmişti. Fransız hoca iddialar karşısındaki sessizliğini bozdu.

YASAL İŞLEM BAŞLATACAK

Avukatı aracılığıyla yaptığı açıklamada Galtier, iddialar karşısında hayrete düştüğünü belirtti ve yasal işlem başlatacağını açıkladı. Galtier'in çalıştırdığı Paris Saint-Germain'den ise konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı.

NE OLMUŞTU?

Galtier için ortaya atılan iddialarda Fransız hocanın, "Sadece siyahi oyunculardan ve yarısı cuma günleri camiye namaz kılmaya giden pisliklerden oluşan bir takım. Bu kadar çok siyahi ve Müslüman olamaz. Takım bana uymuyor ve bu şehrin insanlarının istediklerine de aykırı. Julien hangi şehirde olduğumuzu anlamalısın. Jacques Medecin'in (Nice'in eski belediye başkanı) şehrindeyiz. Ekibimiz insanların istediği gibi değil, bana göre değil." ifadelerini kullandığı belirtildi.