Çukurova Üniversitesi ÜNİLİG 2023'ü Başlattı

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Sağlık Kültür ve Spor Dairesi tarafından bu yıl 6'ncısı düzenlenen Üniversite Ligi (ÜNİLİG) başladı.

Futbol, voleybol, basketbol ve masa tenisi branşlarında üniversite çalışanları ve öğrencilerin kurduğu takımların mücadele ettiği ÜNİLİG'e 16 Şubat'ta hayatını kaybeden Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Rektörlük Özel Kalem Müdürü Meral Delen'in adı verildi.

İlk futbol müsabakası Fen Edebiyat Fakültesi ile Personel Daire Başkanlığı arasında gerçekleştirilen ÜNİLİG'in başlama vuruşunu, merhum Delen'in eşi Oğuzhan Delen, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Hüseyin Akıllı, Prof. Dr. Ömer Korkut, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zeynep Dinç ve ÇÜ Spor Müdürü Ercan Yeldan yaptı.

Yaklaşık 1,5 ay sürecek müsabakaların sonucunda dereceye giren takımlara kupa ve madalya verilecek.