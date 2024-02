Çukurova Basketbol Mersin'e Şampiyonluk Kupasını Getireceğini Söz Verdi

ING Kadınlar Süper Ligi takımlarından Çukurova Basketbol (ÇBK) Mersin'in genel koordinatörü Ender Ünlü, "Bizi hiçbir zaman yalnız bırakmayan Mersin taraftarına ve bu şehre şampiyonluk kupasını getireceğimizin sözünü veriyoruz" dedi.

ÇBK Genel Koordinatörü Ünlü, kulüp asbaşkanı Ali Adalıoğlu ile Basın ve Halkla İlişkiler Sorumlusu Soner Serttaş, kulüp tesislerinde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Tesis hakkında gazetecilere bilgi veren Ünlü, Mersin ile iç içe olmak istediklerini ve halkın takıma sahip çıkmasını istedi. Takımın tamamen Mersin'e ait olduğunu belirten Ünlü, "Biz Mersin'in takımı olmak istiyoruz. İsmimizin Mersin olmasının tek sebebi bu. Turuncu rengimizi turunçgil ve güneşten, koyu lacivert rengimizi deniz ve gökyüzünden, beyazı da kadın ve saflığı simgelemesi için logomuza koyduk. Ayrıca insanların gözünde Mersin'i anlatan bir logo olması için nesli tükenmekte olan Mersin vaşağını da logomuza koyduk. Her şeyi Mersin olan bir takıma Mersin halkının sahip çıkmasını istiyoruz" diye konuştu.

"Altyapıya önem veriyoruz"

Ünlü, altyapıya da önem verdiklerini ifade etti. Bu kapsamda Mersin'in tüm ilçeleri dahil köylerine kadar tarama yaptıklarını belirten Ünlü, şöyle devam etti: "Dezavantajlı ve yetenekli olup buralara ulaşamayacak her kız çocuğunu bulup kulübümüze dahil ediyoruz. Her ilde kontakta olduğumuz bir antrenörümüz var. Şu an altyapımızda 25'e yakın Türkiye'nin değişik şehirlerinden gelmiş A Milli Takım kadrosuna girebilecek çocuğumuz var. A takımda olan ablalarının kaldığı evlerde kalıyorlar, yemekleri buradan temin ediliyor. Bu çocukları, birçoğunun ailesinin gönderemeyeceği kolejlerde okutuyoruz. ÇBK Gelişim Takımımız TKBL'de mücadele ediyor. Bu takımı kurmamızın tek sebebi, oyuncularımızın müsabaka tecrübesi kazanması ve A takıma hazır hale gelmesidir."

Altyapı antrenörlerinin tamamının milli takım tecrübesine sahip olduğun vurgulayan Ünlü, "Ülkemizde genelde başka meslek yapan insanlar veya öğretmenler altyapıya getirilir. Bu ek iş olarak görülür. Ama bizim altyapı ekibimizin tamamı A milli takımda koçluk yapabilecek seviyededir. Biz bu coğrafyaya sporcu ve antrenör de yetiştiriyoruz. Ama bunu duyuramıyorsak, coğrafya insanına iletemiyorsak bir anlamı olmuyor" şeklinde konuştu.

"Kadromuza yeni oyuncular dahil ettik"

Ünlü, Ukraynalı Alina Iagupova'nın takımdan ayrılmasın ardından uzun arayışlar sonrası kadrolarına yeni oyuncular dahil ettiklerini söyledi. Takımı Alina'nın etrafında kurduklarını, ancak bu oyuncunun ailevi sebepler öne sürerek ayrıldığını dile getiren Ünlü, şunları kaydetti: "Bu dönemde üst seviye oyuncular sözleşme altında olduğu için transfer yapma imkanımızda yoktu. Biz de ince eleyip, sık dokuyarak Amerika'nın en önemli oyuncularından biri olan Kahleah Copper ile anlaştık. Ayrıca geçen yıldan beri tüm Eurolig takımlarının listesinde olan, İspanya takımlarının da listesinde yer alan Maria Araujo'yı aldık. Uzun vadeli anlaşmak istediğimiz bir oyuncuydu ama sakatlanmıştı. Tedavi sürecini takip ettik ve geçen hafta sözleşme imzaladık. Maç eksiğini kapatıyor ve her maç üzerine koyarak oynuyor. Polonya'nın BC Polkowice takımının en önemli devşirme oyuncusu Stephanie Mavunga'yı da transfer ettik. İki gün önce bize katıldı. Eurolig maçlarında artık o da bizimle olacak. Taahhüt ettiğimiz gibi Türkiye ve Avrupa'da aday olan herkes kadar biz de iddialıyız. Bizi hiçbir zaman yalnız bırakmayan Mersin taraftarına ve bu şehre şampiyonluk kupasını getireceğimizin sözünü veriyoruz."

"7 yılda gelinen nokta ortada"

Asbaşkanı Ali Adalıoğlu da 2016-2017 sezonunda faaliyet göstermeye başlayan kulübün kısa sürede Mersin'in önemli markalarından biri haline geldiğini söyledi. Bunda da kulübe büyük emek harcayan ve büyük para yatıran başkan Serdar Çevirgen'in payınını büyük olduğunu dile getiren Adalıoğlu, şöyle konuştu: "Sporda en önemli şey hepimizin bildiği gibi alt yapı ve tesistir. Tesis ve altyapı yoksa kalıcı olamazsınız. Bunun bilincinde olarak ÇBK da öncelikle böyle bir tesis yaptı. Altyapı dediğimiz zaman şu anda sanırım Türkiye'nin en iyi basketbol altyapısından birisine sahibiz. 7 yılda gelinen nokta ortada. Eurocap, Euro Lig ve her sene de Türkiye Kadınlar Süper Lig'de final oynuyoruz. Bu başarıyı yakalamak kolay değil. Zaman zaman eleştiri alıyoruz. Ben inanıyorum ki sizin de katkınızla yavaş yavaş Mersin kenti ÇBK'ya sahip çıkmaya başladı. En son Polonya maçında 6 bin seyirci vardı. Kadın basketbolunda 6 bine yakın seyirciyi salona doldurmak önemli bir başarıdır. ÇBK bu başarıyı yakalamıştır."

Basın Halkla İlişkiler Sorumlusu Soner Serttaş ise ÇBK'nın kent için önemli olduğunu vurgulayarak, şehrin dinamiklerinden destek beklediklerini kaydetti. - MERSİN