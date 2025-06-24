Cuesta'dan Galatasaray taraftarını sevinçten havalara uçuracak haber

Süper Lig devi Galatasaray'a sezonun ara transfer döneminde Belçika ekibi Genk'ten 8 milyon euro karşılığında transfer olan ancak performansıyla hayal kırıklığı yaratıp taraftarların eleştiri odağı olan Carlos Cuesta'dan Sarı-kırmızılılara müjdeli bir haber geldi.

8 MİLYON EURO'LUK TEKLİF

Kolombiya basınında yer alan habere göre; Cuesta'nın menajeri, 26 yaşındaki Kolombiyalı savunma oyuncusu için 8 milyon euroluk transfer teklifini Galatasaray yönetimine sundu. Sarı-kırmızılıların Cuesta'yı gelecek sezon kadro planları arasında düşünmediği belirtilirken, transfer için önümüzdeki günlerde karar vereceği ifade edildi. Cuesta'nın da ilk 11'de forma giyeceği bir takıma gitmek istediği aktarıldı.

GALATASARAY PERFORMANSI

Galatasaray ile sadece 9 maçta forma şansı bulan Cuesta, gol veya asist katkısı yapamadı. Cuesta'nın Sarı-kırmızılılar ile 30 Haziran 2028 tarihine kadar sözleşmesi bulunuyor.