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CSKA Moskova'ya transferi askıya alınan Juan Silva, Göztepe'de 6 maçta 4 gol attı

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CSKA Moskova'ya transferi askıya alınan Juan Silva, Göztepe'de 6 maçta 4 gol attı
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Göztepe'de Brezilyalı golcü Juan Silva, geride kalan 6 maçta 4 gol atarak takımın hücumdaki en etkili ismi oldu. Yaz döneminde CSKA Moskova'ya transferi son anda gerçekleşmeyen 23 yaşındaki forvet, milli araya 17'nci basamakta giren Göztepe'nin gol yükünü çekti.

TRENDYOL Süper Lig'de geride kalan 6 maçta galip gelemeden 3 puan toplayan ve milli araya 17'nci basamakta giren Göztepe'de Brezilyalı golcü Juan Silva geçen sezon olduğu gibi yine takımın gol yükünü çekti. Yaz döneminde Rus ekibi CSKA Moskova'ya transferi son anda gerçekleşmeyen ve takımda kalan 23 yaşındaki forvet, 6 maçta 4 gol atarak hücumda etkili oldu. CSKA Moskova transferinin askıya alınması nedeniyle zorunlu olarak Göztepe'de yoluna devam eden Juan hazırlık maçlarında oynatılmadığı için ilk 3 hafta maçlara yedek başladı. Samsunspor (D), Gençlerbirliği ve Galatasaray (D) müsabakalarına oyuna sonradan dahil olan Juan siftahı Galatasaray deplasmanında yaptı. Göztepe, İstanbul'daki müsabakayı 3-2 kaybetti.

Ardından Gaziantep FK, Alanyaspor (D) ve Çaykur Rizespor karşılaşmalarında ilk 11'de yer alan Sambacı, 3 gol kaydetti. Juan, iç sahada 4-2 kaybedilen Gaziantep FK maçında 2 gol atarken, 2-2 berabere biten Alanyaspor sınavında da 1 kez ağları sarstı. Yeniden Göztepe'ye konsantre olan Juan'ın ara transfer döneminde ise satılıp satılmayacağı merak konusu oldu. Juan Silva'yı geçen sezonun devre arasında da Fransız ekibi Lille istemişti. Ancak Göztepe yönetimi oyuncunun yerini dolduramayacakları gerekçesiyle 15 milyon euroluk teklifi geri çevirmişti. Juan, sarı-kırmızılılarda 2024-25'te 26 lig maçında 7 gol atarken, geçen sezon ise 32 maçta 11 kez rakip ağları sarstı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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