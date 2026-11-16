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Crystal Palace, teknik direktör Thomas Frank ile 2029'a kadar sözleşme imzaladı

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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace, teknik direktörlük görevine 53 yaşındaki Danimarkalı Thomas Frank'i getirdi. Kulüp, Haziran 2029'a kadar sözleşme imzalandığını açıklarken Frank'in ekibinde Paddy McCarthy ve Andy Quy'un yer alacağı belirtildi.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace, teknik direktörlük görevine Thomas Frank'i getirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, 53 yaşındaki Danimarkalı teknik adamla Haziran 2029'a kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

Frank'in teknik ekibinde antrenör Paddy McCarthy ile kaleci antrenörü Andy Quy'un yer alacağı, ekibin diğer isimlerinin ise ilerleyen günlerde açıklanacağı kaydedildi.

Kulübün internet sitesindeki açıklamasında Palace'a katılmanın kendisi için bir onur olduğunu belirten Frank, yeni takımını "İngiltere ve Premier Lig'de ikonik bir kulüp" olarak nitelendirdi.

Premier Lig'in ilk 10 haftasında 7 puanla son sırada bulunan başkent temsilcisi, perşembe günü Pierre Sage ile yollarını ayırmıştı.

Londra ekibi, milli aranın ardından 21 Kasım Cumartesi günü deplasmanda Coventry City ile karşılaşacak.

2021'de Brentford'u Premier Lig'e çıkaran Thomas Frank, Haziran 2025'te Tottenham'ın başına geçmiş ancak 8 ay sonra görevine son verilmişti.

Kaynak: AA
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